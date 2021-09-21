АКРА повысило кредитный рейтинг опорного банка Госкорпорации Ростех

ТАСС, 21 сентября. Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство повысило кредитный рейтинг Новикомбанка, опорного банка Госкорпорации Ростех, до уровня A+(RU), прогноз "стабильный".

Эксперты АКРА сообщают, что повышение кредитного рейтинга Новикомбанка отражает улучшение оценки достаточности капитала, обусловлено устойчивым бизнес-профилем и адекватной позицией по фондированию и ликвидности при консервативной оценке риск-профиля банка, а также высокой вероятностью получения поддержки со стороны материнской компании.

Бизнес-профиль Новикомбанка отражает его высокие позиции в банковской системе России. За последние четыре года банк значительно укрепил свое положение среди российских банков, поднявшись на 15 пунктов по объему активов.

"Банк характеризуется качественным брендом, а также удовлетворительной системой корпоративного управления и стратегического планирования", - информирует АКРА.

Благодаря стабильно получаемой банком с 2017 года прибыли и повышению оценки достаточности капитала до сильной, произошел рост коэффициента усредненной генерации капитала (КУГК) по методике агентства АКРА.

Проведенный АКРА стресс-тест свидетельствует о способности Новикомбанка выдержать рост стоимости кредитного риска без нарушения минимально установленных пруденциальных нормативов. Чистая процентная маржа (net interest margin, NIM) банка за период с 2018 по 2020 годы соответствует показателю, характерному для сопоставимых финансовых институтов (3,6%). При этом среднее отношение операционных расходов к доходам (cost to income, CTI) за тот же период составило 32,5%, что говорит об эффективности основной операционной деятельности банка. Данный показатель свидетельствует об оптимальном управлении затратами и качественной организации бизнес-процессов, при которых банк несет минимальные затраты на обеспечение своей деятельности.

Позитивно агентство отмечает и рост портфеля ценных бумаг банка, который представлен облигациями эмитентов высокого кредитного качества.

"Повышение кредитного рейтинга Новикомбанка до уровня A+(RU) подтверждает успешность выбранной бизнес-модели опорного банка российской промышленности, отражает достижения банка в наращивании кредитного портфеля предприятиям, в том числе входящим в периметр Госкорпорации Ростех, свидетельствует об эффективности операционной модели банка, а также создает надежную основу для устойчивого развития Банка в соответствии с утвержденной стратегией. Преимущества, которые получит банк в результате повышения кредитного рейтинга, однозначно отразятся на улучшении условий кредитования клиентов из числа предприятий реального сектора и их сотрудников", - считает Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева.

Аналитики агентства отмечают, что за последние годы в Новикомбанке сформирован качественный кредитный портфель. Драйвером роста кредитного портфеля банка является активная поддержка предприятий, участвующих в реализации мероприятий, направленных на достижение национальных целей развития, а также финансирование программ диверсификации. Доля гражданской продукции в структуре выручки Госкорпорации Ростех должна составлять 50% к 2025 году.

Среди заемщиков Новикомбанка - ведущие предприятия самолето- и вертолетостроения, судостроения и машиностроения, нефтегазового комплекса и других высокотехнологичных отраслей, а также их кооперации, включающие предприятия малого и среднего бизнеса. Банк предоставляет средства на реализацию инвестиционных проектов для организации выпуска современной конкурентоспособной продукции, расширение и модернизацию производственной базы предприятий, проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Стратегией развития Новикомбанка предусмотрено дальнейшее укрепление его позиций как универсальной кредитной организации, глубоко интегрированной в финансовую структуру Госкорпорации Ростех. По прогнозам агентства АКРА, это должно привести к продолжению наращивания объема активов банка и росту операционных доходов.

АО АКБ "НОВИКОМБАНК" - входит в 20 крупнейших банков России. Согласно рейтингу международного финансового издания "The Banker" (Великобритания) Новикомбанк занимает первое место по операционной эффективности среди российских банков. Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности - финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей, авиации и автопрома. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов. Агентство АКРА присвоило Новикомбанку рейтинг на уровне А+(RU), прогноз "стабильный" - высокий уровень кредитоспособности и надежности. "Эксперт РА" присвоило Банку рейтинг кредитоспособности "ruА-" с позитивным прогнозом. Рейтинг международного агентства Moody's - "Ва3", прогноз "стабильный". Является членом Союза машиностроителей России. Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева - Член Бюро ЦС ООО "СоюзМаш России", куратор Воронежского регионального отделения Союза машиностроителей России.