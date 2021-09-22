МТС Банк утвердил новый состав Совета директоров

​​​​​ТАСС, 22 сентября. МТС Банк объявил о новом составе Совета директоров, в который вошли представители топ-менеджмента материнской компании МТС, а также внешние директора. Решение принято на внеочередном Общем собрании акционеров МТС Банка в форме заочного голосования.

Председателем Совета директоров переизбран Вячеслав Николаев, президент МТС, заместителем председателя Совета директоров избран Александр Горбунов, вице-президент по стратегии и развитию МТС. Исполнительным директором определен Илья Филатов, председатель Правления МТС Банка.

В Совет директоров МТС Банка вошли Александр Горбунов, Ирина Павлова, Carl-Olav Scheible и Douglas Ware Gardner. Из состава вышли представители топ-менеджмента ПАО "МТС" Инесса Галактионова, Андрей Каменский, Ольга Зиборова и независимый директор Ирэн Шквакман.

В сообщении кредитной организации отмечается, что МТС Банк стремится соответствовать лучшим практикам на рынке и повышать качество корпоративного управления, поэтому в Совет директоров теперь входят четыре независимых директора вместо двух ранее.

"Новые члены Совета директоров обладают значительной экспертизой в части управления публичными банками и финтех-проектами, поэтому банк рассчитывает на их поддержку в реализации стратегии, развитии в цифровой среде и работе на рынках капитала", - рассказали ТАСС в пресс-службе МТС Банка.

Количественный состав Совета директоров ПАО "МТС Банка" сохранился, в него входят девять человек.