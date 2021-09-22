ММК участвует в международной выставке-форуме в Самаре

ТАСС, 22 сентября. Магнитогорский металлургический комбинат принимает участие в 19-й международной выставке-форуме "Промышленный салон. Металлообработка", которая проходит в Самаре с 22 по 24 сентября.

"Тематика этого крупного многоотраслевого выставочного проекта Поволжского региона охватывает такие направления как станкостроение, металлообрабатывающее оборудование, материалы для металлообработки; кузнечно-прессовое, гидравлическое и пневматическое оборудование; сварку и многое другое. Поэтому особый интерес в широкой номенклатуре металлопродукции, которую ММК презентует на выставке, для участников и гостей мероприятия должна представлять линейка высокопрочных и износостойких сталей, выпускаемых под брендом MAGSTRONG", - сказано в сообщении управления информации и общественных связей ПАО "ММК".

На предприятии отметили, что стали MAGSTRONG обеспечивают высокую устойчивость к абразивному износу и ударную вязкость, хорошую свариваемость и обрабатываемость, позволяют увеличить срок службы изделий из данного металлопроката в сравнении с традиционно применяемыми материалами. Это, в свою очередь, ведет к значительному увеличению межремонтных периодов эксплуатации и снижению простоев оборудования, уменьшению металлоемкости изделий. Не уступая по своим характеристикам зарубежным аналогам, стали MAGSTRONG при этом являются импортозамещающими, имеют меньшую стоимость, что также позволяет снижать издержки потребителя.

"Промышленный салон. Металлообработка" (18+) - крупный многоотраслевой выставочный проект Поволжского региона. Он направлен на организацию эффективного взаимодействия между представителями бизнеса, органов власти и науки с целью заключения новых партнерских соглашений, получения заказов и подрядов.