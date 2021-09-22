"РН-Юганскнефтегаз" установил российский и мировой рекорды по отбору керна

ТАСС, 22 сентября. Нефтяники "РН-Юганскнефтегаз", крупнейшего актива НК "Роснефть", на Кудринском месторождении установили поочередно два рекорда по отбору керна диаметром 67 мм. Как сообщили в пресс-службе компании, за первый рейс был произведен подъем колонны керна длиной 24 м, за второй - 30 метровой колонны. "Первый результат стал лучшим для российской нефтяной отрасли, второй является абсолютным рекордом в мировой практике", - сказано в сообщении ООО "РН-Юганскнефтегаз". Событие произошло при реконструкции скважины 404 методом зарезки боковых стволов (ЗБС).

"Произошло поистине уникальное событие. Мы отобрали при ЗБС колонну керна длиной 54 м за два рейса. При применении стандартного керноотборного снаряда мы бы смогли это сделать за три рейса, так как длина обычного оборудования для отбора керна составляет всего 18 м. Исключив одну спуско-подъемную операцию, мы сократили цикл реконструкции скважины на 24 часа, снижение капитальных затрат составило около 1 млн рублей", - рассказал главный специалист сектора наклонно-направленного бурения и долотного сопровождения управления технологий и инжиниринга бурения ООО "РН-Юганскнефтегаз" Никита Кравчук.

По словам главного специалиста сектора ЗБС управления технологий и инжиниринга бурения ООО "РН-Юганскнефтегаз" Василия Свинина, извлечение керна важно с точки зрения подтверждения геологических запасов и дальнейшей стратегии разработки месторождения. На основании поднятой на поверхность горной породы геологи строят геологическую и петрофизическую модели месторождения, оценивают нефтенасыщенность пласта. Кроме того, благодаря 100% выносу на поверхность, картина запасов пласта будет наиболее точной. "Также в состав КНБК [компоновка низа бурильной колонны - прим.ТАСС] на бурение скважины был включен модуль ГК [геофизический комплекс - прим.ТАСС] для привязки пластов перед отбором керна, тем самым отпала необходимость в проведении работ по записи ГИС [геофизическое исследование скважин - прим.ТАСС] - привязочный каротаж перед отбором керна. Что также повлияло на сокращение цикла реконструкции скважины", - добавил Свинин.

Специалисты предприятия отмечают, что не намерены останавливаться на достигнутом, и будут и дальше сокращать сроки реконструкции скважин методом ЗБС за счет увеличения длины поднимаемого на поверхность керна. В частности, в планах до конца года отобрать керн при ЗБС длиной 36 м.

ООО "РН-Юганскнефтегаз", крупнейший актив НК "Роснефть", обеспечивает порядка 30% нефтедобычи компании. Ведет разработку 39 лицензионных участков на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, общей площадью свыше 21 тыс. кв. км. В их число входят уникальные по величине начальных извлекаемых запасов месторождения Мамонтовское, Приобское, Малобалыкское, Правдинское, Приразломное.