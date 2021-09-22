МТС подключила автомобили HAVAL к интернету вещей

ТАСС, 22 сентября. МТС подключила автомобили HAVAL к платформе интернета вещей МТС IoT Connected Car. Владельцы получат включенный в стоимость автомобиля интернет-трафик в течение первых двух лет владения автомобилем при использовании функций системы Haval Connection и мобильного приложения MY HAVAL.

Платформа IoT Connected Car МТС дает возможность владельцу удаленно управлять автомобилем через пользовательское приложение MY HAVAL. Оно позволяет запускать двигатель и контролировать его работу, закрывать окна, блокировать и открывать центральный замок, настраивать кондиционер и обогрев сидений. Владельцы также смогут получать актуальную информацию о местоположении автомобиля, расходе топлива, давлении в шинах и других параметрах.

"По прогнозам экспертов, в перспективе нескольких лет более половины автомобилей будут сходить с конвейера уже готовыми к использованию высокоскоростного мобильного интернета. МТС имеет широчайшую экспертизу в области интернета вещей и активно развивает направление подключенных авто", - отметил вице-президент по интернету вещей и промышленной автоматизации МТС Армен Аветисян.

SIM-чипы МТС устанавливаются в штатный телекоммуникационный модуль HAVAL и обеспечивают бесперебойную передачу данных, необходимых для использования приложения MY HAVAL. Первой моделью HAVAL с SIM-чипами на российском рынке станет кроссовер HAVAL JOLION в комплектациях Elite и Premium.

МТС начала реализовывать проекты по подключению автомобилей к интернету вещей в 2016 году, среди партнеров оператора такие производители, как Geely, Renault, Nissan, Toyota и Lexus.