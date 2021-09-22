Продолжается прием работ на конкурс "СМИротворец-2021"

ТАСС, 22 сентября. Ежегодно обладателями наград "СМИротворца" (16+) становятся десятки изданий. Конкурс - это не только торжественная церемония награждения победителей, но и предшествующие ей семинары, круглые столы, дискуссии по актуальным для каждого федерального округа проблемам освещения межэтнической ситуации.

В этом году у конкурса "СМИротворец" восемь номинаций: "Телевидение", "Печать", "Интернет", "ЭТНОзвук", "Детские и молодежные СМИ", "Территория ЭТНО", "Поколение мультимедиа" и "Блоги".

"ЭТНОзвук" - наследник традиционной номинации "Радио". На конкурс можно подавать не только программы, прозвучавшие в радиоэфире, но и материалы в звуковых форматах, размещенные на разных платформах в сети. "Медиарынок меняется на глазах, а вместе с ним меняется и наш конкурс, - отмечает Маргарита ЛЯНГЕ, руководитель оргкомитета конкурса "СМИротворец-2021". - Звуковые журналистские форматы теперь есть не только на радиостанциях. Все больше интернет-СМИ и блогеров берутся за подкасты, которые любит и понимает молодежь. А значит, пришло время для новой, объединенной номинации".

На рассмотрение в специальной номинации 2021 года "Территория ЭТНО" оргкомитет принимает журналистские материалы об этнобрендировании и этнотуристической привлекательности регионов России.

Работы студентов профильных факультетов вузов рассматриваются в рамках специальной номинации "Поколение мультимедиа".

Работы авторов и объединений, размещенные в социальных сетях и на различных интернет-платформах, не являющихся СМИ, рассматриваются в специальной номинации "Блоги".

В 2021 году состоится два окружных этапа конкурса: "СМИротворец-УРАЛ" с 23 по 27 сентября в Салехарде и "СМИротворец-ВОЛГА" с 6 по 9 октября в Чебоксарах. Награждение победителей федерального конкурса пройдет в ноябре в Москве. В 2021 году по согласованию с ФАДН России оргкомитет оставляет за собой право менять формат мероприятия в зависимости от эпидемиологической обстановки.

Участниками конкурса в основных номинациях могут быть:

- авторы и журналистские коллективы федеральных, региональных и этнических СМИ, чьи материалы были опубликованы (вышли в эфир) в СМИ;

в специальных номинациях:

- студенты профильных факультетов вузов, чьи материалы были размещены в СМИ, сообществах социальных сетей, видеохостингах;

- блогеры, чьи оригинальные материалы размещены в социальных сетях и на специальных платформах.

К рассмотрению принимаются работы, которые были опубликованы (вышли в эфир) в СМИ, размещены в сообществах социальных сетей, видеохостингах и на специальных платформах в период с 1 августа 2020 года до 1 августа 2021 года.

Прочитать положение о конкурсе и подать заявку можно на официальном сайте "СМИротворца". Заявки принимаются до 1 октября 2021 года.

Конкурс "СМИротворец-2021" на лучшее освещение в средствах массовой информации вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений проводится Федеральным агентством по делам национальностей в рамках Государственной программы РФ "Реализация государственной национальной политики" по инициативе и при поддержке Гильдии межэтнической журналистики.

ТАСС - генеральный информационный партнер конкурса.