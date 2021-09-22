На Ямале все школы готовы к организации горячего питания

ТАСС, 22 сентября. Вопросы организации горячего, в том числе бесплатного, питания ямальских школьников обсудили во вторник на расширенном заседании комитета Законодательного собрания Ямала по социальной политике. Как сообщили в пресс-службе Заксобрания округа, в заседании участвовали окружные парламентарии: Председатель комитета Заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа по социальной политике, региональный координатор партийного проекта "Здоровое питание" Надежда Гудкова арламентарии, руководители профильных департаментов, Управления Роспотребнадзора по ЯНАО. Также в студиях 13 муниципалитетов работали депутаты городских и районных дум, директора школ, представители партийного проекта "Здоровое питание", общественных организаций, родительского сообщества, эксперты.

"На Севере дети растут в экстремальных природных условиях. Горячее питание школьника - один из весомых факторов, который влияет на здоровье подрастающего поколения, а в последствии определяет уровень здоровье населения. На Ямале это хорошо понимают, поэтому вопрос организации горячего питания, в том числе бесплатного, всегда был в приоритете. Регион поручение президента выполнил: у нас бесплатно питаются не только школьники начальных классов, но и дети из льготных категории. Тем не менее вопрос организации качественного и правильного питания постоянно находится на депутатском контроле", - рассказал спикер ямальского парламента Сергей Ямкин.

Председатель комитета Заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа по социальной политике, региональный координатор партийного проекта "Здоровое питание" Надежда Гудкова отмечает, что это работа системная и многолетняя. Так, по итогам заседания Комитета по социальной политике в октябре 2020 года сформированы рекомендации для исполнительных органов госвласти автономного округа, а также разработан региональный стандарт качества горячего питания ямальских школьников. Документ регламентирует всю деятельность по организации горячего питания в школьных столовых и включает в себя все действующие нормативные требования, в том числе правила и нормативы СанПиН. Целью столь представительного сегодняшнего обсуждения, по словам главы профильного комитета, является ускорение внедрения регионального стандарта.

"При разработке стандарта мы постарались учесть все нюансы, в нем прописаны перечень продуктов для включения в меню, температурные режимы приготовления и хранения блюд, требования к оборудованию, технологические карты и другое. В настоящее время регламент находится на экспертизе. Когда есть стандарт, исполнительная власть, особенно в территориальных органах власти, понимает, к чему стремиться. Я лично проехала несколько муниципальных образований. Во всех ямальских школах, включая малокомплектные, организовано горячее питание", - рассказала глава комитета.

Питание школьников в ЯНАО

Всего школы округа посещает 76 920 детей. Бесплатным горячим питанием обеспечены все ученики начальных классов, это более 33 тыс. школьников, а также дети из льготных категорий - это сироты, ребята из многодетных и малоимущих семей, ребята с ограниченными возможностями здоровья, дети из семей коренных ямальцев, учащиеся спортивных и кадетских классов. Школьники с 1 по 11 класс Шурышкарского, Ямальского, Тазовского и Пуровского районов получают двухразовое бесплатное горячее питание.

В пресс-службе добавили, что ученики с хроническими заболеваниями в этом учебном году получат возможность питаться по отдельному меню. По распоряжению губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова окружной департамент образования совместно с Институтом отраслевого питания (Москва), ведущей российской экспертной организацией по вопросам организации питания в различных отраслях, разработал усредненное специализированное меню для детей, страдающих заболеваниями органов пищеварения, аллергией на молочные продукты и сахарным диабетом. Для них рацион не будет повторяться в течение двух недель, ингредиенты будут учитывать региональную специфику и логистику. Например, для тундровых детей мясо птицы будет заменено на оленину. По предварительной информации, новое меню будет актуально для 1279 ямальских школьников.

"На Ямале школьное питание стараются организовать с учетом национальных и климатических особенностей. Во всех школах в рацион включают продукцию местного производства - оленину, рыбу северных пород и дикоросы. Сейчас разрабатываются технологические карты правильного приготовления блюд из этих продуктов. В ряде городов введено меню на выбор, позволяющее ребенку выбрать обед в соответствии с вкусовыми предпочтениями", - рассказали в пресс-службе.

По словам Гудковой, регион планомерно решает задачи по улучшению ассортимента продукции и поэтапной замене оборудования столовых. Дорожная карта разработана до 2024 года. Кроме того, в регионе строятся и оснащаются современным технологическим оборудованием 25 школ, еще 50 школ участвуют в масштабной программе реновации, которая включает в себя обновление столовых.

Питаться правильно

В организации школьного питания Ямал добился заметных успехов. Активисты Российского движения школьников в рейтинге регионов с самым вкусным школьными питанием присудили Ямалу первое место, рассказали в пресс-службе регионального парламента.

Масштабная социальная задача по продвижению здорового питания в России поставлена в нацпроекте "Демография" и федеральном проекте "Укрепление общественного здоровья", реализацией которых в части здорового питания занимается Роспотребнадзор.

В региональном парламенте со ссылкой на общероссийский мониторинг рассказали, что школьники в целом по стране стали на 20% меньше нормы пить молока, почти вполовину меньше положенного едят рыбы, снизилось употребление овощей и кисломолочных продуктов. "По словам заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по ЯНАО Эльмиры Харьковой, проверки не выявляют нарушений при составлении рациона питания в школьных столовых, дети получают безопасное и сбалансированное питание, но в силу своих пищевых привычек не умеют питаться правильно", - рассказали в пресс-службе.

Надзорное ведомство предлагает включить Ямал в пилотный проект по продвижению здорового питания в России. "Проект призван обеспечить научный подход при составлении меню, оказывать фактическую помощь в организации питания при работе со школьниками, родительскими комитетами, общеобразовательными организациями и органами власти на местах. В проекте уже участвуют 49 российских субъектов", - добавили в региональном парламенте.

Контроль исполнения

По словам Гудковой, комитет планирует рассмотреть исполнение решений сегодняшнего расширенного заседания в I квартале 2022 года. "Было бы лукавством говорить, что все проблемы с школьным питанием решены. Мы о них знаем - например, это вопросы замены технологического оборудования, пропускной способности столовых, которая не всегда соответствует числу обучающихся в школах. Но это вопросы длительного плана, по ним сформирована программа, и для постепенного их решения выделяются значительные средства", - рассказала она. Глава комитета также призвала к активности родителей, взаимодействие которых с руководством школ поможет сформировать культуру питания детей, что положительно скажется на здоровье подрастающего поколения.

Что в стране?

Президент России Владимир Путин в конце августа на встрече с представителями общественности вновь подчеркнул, что родители должны иметь возможность более активно контролировать качество питания в школах. "Я считаю, что родители имеют право и должны принимать более активное участие в том, что на школьной кухне происходит, в буфете и столовой", - сказал президент. Глава государства заметил, что "ничего здесь нет необычного, санитарные нормы можно обеспечить"

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала родителей и общественные организации активно включаться в процесс контроля за питанием детей в школах. "Здесь общее поле деятельности. Поэтому я призываю общественные организации и родителей максимально активно включаться в этот процесс. Еще раз хочу сказать, методическая база есть, сотрудники Роспотребнадзора во всех субъектах РФ абсолютно открыты и готовы всемерно помогать для того, чтобы родительский контроль заработал в полную силу", - сказала она в интервью на телеканале "Россия-24".

По словам Поповой, надзорных органов просто не хватит, чтобы обеспечить контроль за питанием детей во всех российских школах. "Я абсолютно уверена, что лучше родителя никто этого не проконтролирует. Надзорных органов на все школы совершенно не хватит. И это, наверное, не должно быть. А вот родители, которые заботятся о здоровье своих детей, будут это делать практически ежедневно. И уже в прошлом году в рамках родительского контроля вместе с нашими специалистами проверено больше половины школ в РФ, как родительский контроль, и порядка 117 тыс. мероприятий вместе с родителями было проведено", - рассказала она.

Тем временем Министерство просвещения РФ не зафиксировало сбоев в организации бесплатного горячего питания для учеников начальных классов в российских регионах в новом учебном году, сообщила ранее пресс-служба ведомства со ссылкой на первого замминистра просвещения Александра Бугаева.

"Хочу поблагодарить всех за слаженное начало учебного года, никаких сбоев в работе не было, это заслуга коллег в регионах", - приводятся его слова в сообщении. Он отметил, что школы должны публиковать актуальную информацию о меню столовых на своих сайтах.

Президентский завтрак

Бесплатное горячее питание для всех учеников с первого по четвертый классы предложил организовать президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию 2020 года. Инициатива президента, закрепленная соответствующим федеральным законом, получила название "президентский завтрак". Эту сферу регламентирует Федеральный закон от 1 марта 2020 г. №47-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О качестве и безопасности пищевых продуктов" и статья 37 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" - их еще называют "законом о школьном питании".

В Минпросвещения РФ отметили, что бесплатное горячее питание сейчас получают 100% учеников начальных классов российских школ. По данным Роспотребнадзора, в 2020-2021 учебном году 99,8% учащихся начальных классов во всех регионах стали получать такое питание, в то время как в 2019-2020 учебном году горячим питанием были обеспечены все младшеклассники только в 18 регионах.