Цифровая премьера "Блокадного дневника" состоится 22 сентября в онлайн-кинотеатре KION

ТАСС, 22 сентября. Онлайн-кинотеатр KION объявляет об эксклюзивной цифровой премьере 22 сентября фильма Андрея Зайцева "Блокадный дневник" (12+). Кинокартина создана киностудией "Сентябрь" при поддержке Министерства культуры РФ, Фонда кино и МТС Медиа.

Военно-историческая драма Андрея Зайцева по произведениям Ольги Берггольц, Даниила Гранина и дневникам блокадников рассказывает про февраль 1942 года - в эту зиму в Ленинграде от голода умерло больше всего людей. Сюжет фильма строится на истории Ольги, которая идет через весь город, чтобы увидеть отца в последний раз и проститься с ним. Она похоронила мужа и уверена, что сама скоро умрет от голода. Зритель вместе с героиней пройдет через весь город, встретит самых разных людей и увидит, в каком состоянии находился блокадный Ленинград и его жители.

Картина основана на воспоминаниях поэта Ольги Берггольц, которую называли "ленинградской Мадонной", и ее повести "Дневные звезды", а также на многочисленных воспоминаниях блокадников, в том числе, писателя Даниила Гранина. Все ситуации и персонажи реальны, они имели место и не являются художественным вымыслом. Масштабная кинокартина создавалась на протяжении более чем 4-х лет.

Главные роли в проекте исполнили Ольга Озоллапиня и Сергей Дрейден. Также в проекте приняли участие Александра Гранина, Василина Маковцева, Полина Филоненко, Мария Дубина, Андрей Шибаршин, Дарья Румянцева, Наталия Санько и Алексей Филимонов. Режиссер и сценарист кинокартины: Андрей Зайцев. Оператор: Ирина Уральская. Продюсеры: Андрей Зайцев, Ольга Гранина.

Генеральный директор МТС Медиа/KION Игорь Мишин сообщил: "Блокадный дневник" - это честная картина об одном из самых трагических испытаний в истории нашей страны. Режиссер говорит об этом с большой болью, с искренним желанием рассказать правду и сохранить память в нашем быстро меняющегося мире о тех, кому было суждено пройти эти нечеловеческие испытания. Очень важно познакомить как можно больше зрителей с этим фильмом, поэтому мы решили поддержать релиз картины".

Фильм "Блокадный дневник" был представлен в конкурсе 42 Московского международного кинофестиваля в 2020 году, где получил Гран-при и приз зрительских симпатий. После этого он был показан еще на нескольких фестивалях, включая Международный кинофестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона "Меридианы Тихого", Каирский международный кинофестиваль, Фестиваль российского кино в Париже, и был отобран в конкурс Международного кинофестиваля в Пекине. Кроме того, проект был удостоен премии "Золотой орел" (призы за лучший игровой фильм, лучший сценарий и лучшую женскую роль - Ольга Озоллапиня), премии "НИКА" (призы за лучшую операторскую работу и лучшую мужскую роль второго плана - Сергей Дрейден) и других наград.

Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" (ПАО "МТС") - ведущая компания в России по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик IT-решений в области системной интеграции, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Беларуси и Армении услугами мобильной связи Группы МТС пользуются более 86 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС занимает лидирующие позиции, обслуживая крупнейшую 78-миллионую абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС - телефонией, доступом в интернет и ТВ-вещанием - охвачено свыше 9 млн российских домохозяйств. По итогам I квартала 2020 года компания располагает в России розничной сетью из 5 510 салонов связи по обслуживанию клиентов, продаже мобильных устройств, предоставлению финансовых и цифровых услуг. МТС - традиционный лидер на телекоммуникационном рынке России по количеству обслуживаемых абонентов и ключевым финансовым показателям. Крупнейшим акционером МТС является ПАО АФК "Система". Акции МТС котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже под кодом MBT, на Московской бирже - под кодом MTSS. Информация о компании доступна на сайте.