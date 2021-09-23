Сергей Абрамов прокомментировал итоги выборов депутатов Госдумы

ТАСС, 23 сентября. Председатель Магаданской областной думы Сергей Абрамов поблагодарил колымчан, принявших участие в голосовании, за активную гражданскую позицию и ответственность. "Порядка 40% избирателей нашли возможность прийти на свои избирательные участки и поддержать партии и кандидатов. Явка в этом году выше, чем обычно, что, безусловно, радует. Связываю это как с осознанием колымчан причастности к выбору будущего своего государства и региона, так и с удобным трехдневным форматом организации голосования", - отметил спикер регионального парламента.

Сергей Абрамов также поблагодарил всех, кто участвовал в организации открытых и безопасных выборов. "Признателен сотрудникам территориальных и участковых избирательных комиссий, которые отработали, как всегда, на высшем уровне. Благодарю сотрудников правопорядка и общественных наблюдателей. От выборов к выборам мы видим, как крепнет институт общественного наблюдения, насколько профессиональными становятся наблюдатели, как растет к ним доверие земляков. В этот раз на участках было вдвое больше наблюдателей, чем пять лет назад, - свыше четырех сотен человек. Важно то, что это и неравнодушные общественники, и представители всех политических партий, для которых законность голосования была выше собственных политических взглядов", - сказал председатель Магаданской областной думы.

Накануне в Избирательной комиссии Магаданской области подвели итоги выборов депутатов Государственной Думы. С результатом 50,08% лидирует "Единая Россия". Вторая строчка у КПРФ (20,67%) и третья - у ЛДПР (8,95%). Депутатом Государственной Думы от Колымы избран Антон Басанский от "Единой России" (54,14%).