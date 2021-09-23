Роль технологий в освоении Российской Арктики обсудили на "RAO/CIS Offshore 2021"

ТАСС, 23 сентября. 22 сентября 2021 года на площадке Форума "RAO/CIS Offshore 2021" (16+) в рамках Конференции по освоению шельфа Северного Ледовитого океана состоялась ключевая сессия второго дня - "Освоение Российской Арктики и ее континентального шельфа: наука, технологии и производство - взаимовыгодное сотрудничество".

Сессия открылась приветственным словом Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова. В ней приняли участие академик РАН, председатель Научного Совета РАН по геологии и разработке нефтяных, газовых и угольных месторождений Алексей Эмильевич Конторович; генеральный директор ООО "Газпром ВНИИГАЗ", заместитель начальника Департамента ПАО "Газпром" Максим Юрьевич Недзвецкий; Министр развития Арктики и экономики Мурманской области Татьяна Витальевна Русскова; генеральный директор ФГУП "Атомфлот" Мустафа Мамединович Кашка; генеральный директор НИЦ "Курчатовский институт" - ЦНИИ КМ "Прометей" Алексей Олегович Орыщенко; представитель норвежской ассоциации NORWEP в России и Казахстане Владимир Михайлович Ряшин. Модератором сессии выступил директор ООО "Гекон", представитель Научного Совета при Совете Безопасности Российской Федреации, Научного совета РАН по изучению Арктики и Антарктики Михаил Николаевич Григорьев.

Освоение Арктического шельфа идет в связке с развитием транспортно-логистической инфраструктуры, где наиболее перспективными участками являются транзитные зоны. Цель, стоящая сегодня перед сферой судовой навигации, - создание маршрутов в Северном Ледовитом океане с использованием оборудования на основе искусственного интеллекта, что позволит получить особо важные данные для судовождения и метеорологии.

Участники провели активную дискуссию, касающуюся развития технологий изготовления хладостойких сплавов для ледокольных судов.

В ходе заседания были обозначены перспективные задачи по проектированию и эксплуатации морских месторождений, строительству морских объектов и скважин на шельфе. Экспертами было отмечено, что на сегодняшний день на территории континентального шельфа располагается колоссальная ресурсная база, а российские компании обладают высоким научным потенциалом.

Также, в ходе второго дня состоялись тематические круглые столы, специальные мероприятия по молодежному треку и технические семинары.

Конференция по освоению Северного Ледовитого океана проходит в рамках Председательства Российской Федерации в Арктическом Совете в 2021-2023 годах, оператором которого выступает Фонд Росконгресс.