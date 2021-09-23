В Железноводске пройдет международный форум "Северный Кавказ"

​​​​​ТАСС, 23 сентября. В Железноводске 8 и 9 октября пройдет международный форум "Северный Кавказ: стратегия региона и стратегии бизнеса" (16+). Организатор Форума - Северо-Кавказский институт РАНХиГС. Форум проводится при поддержке Аппарата полномочного представителя Президента РФ в СКФО и Российского общества "Знание".

Форум призван помочь в решении задач развития территорий и развитию взаимодействия власти, бизнеса и общества. Особенностью форума является акцент на вопросах интеграции усилий власти и бизнеса в обеспечении сбалансированного пространственного развития страны, интеграции стратегий бизнеса в стратегии регионов. Концепция форума исходит из посыла о том, что реализация стратегии макрорегиона и региональных стратегий во многом зависит от учета в их рамках стратегических интересов бизнеса.

В форуме примут участие эксперты из Германии, Швейцарии, Азербайджана, Казахстана, Армении, Абхазии и других стран, ученые РАН, РАНХиГС, МГУ, ВАВТ и ряда ведущих вузов России, руководители органов государственной власти и местного самоуправления регионов Российской Федерации, в том числе регионов СКФО. Всего более 300 человек, в том числе в онлайн-формате.

Центральной темой форума станет взаимодействие власти и бизнеса в процессе разработки и реализации стратегий развития территорий, а также вопросы вовлечения граждан и их объединений в решение вопросов территориального развития.

"В рамках форума планируется обсудить пространственного развития Северного Кавказа и в целом человеческого капитала как ключевого компонента, определяющего стратегическое развитие регионов. Отдельно в рамках Молодежного дня форума мы хотим обсудить вопросы по формированию позитивного имиджа Северного Кавказа. Цель форума - создание единой площадки для обмена мнениями и выработки решений по вопросам развития территорий между бизнесом, властью и гражданским обществом", - комментирует директор Северо-Кавказского института РАНХиГС, член Общественной палаты РФ Азамат Тлисов.

ТАСС - информационный партнер Международного форума "Северный Кавказ: стратегия региона и стратегии бизнеса".