Концерн "Шелл" предлагает выгоду до 1,5% от стоимости топлива за оплату на АЗС по QR-коду

ТАСС, 23 сентября. В 2021 году доля безналичных платежей на АЗС "Шелл" составила более 70%, и в ближайшие 2-3 года она может увеличиться до 90%. Это означает, что расходы на эквайринг также могут серьезно возрасти. На данный момент предприятия топливного ритейла платят комиссию за эквайринг в среднем 1,5%. Затраты топливного ритейла на эквайринг сопоставимы с расходами на транспортировку и хранение топлива, продажи которого на АЗС в настоящее время убыточны.

Российскому топливному бизнесу приходится тратить на эквайринговую комиссию до 20% от валового дохода с топливных продаж. Большой размер комиссии за эквайринг связан с тем, что в России давно не менялась ставка интерчейнджа, установленная международными платежными системами VISA и Mastercard. Это часть эквайринговой комиссии, которую перечисляют банку, чьей карточкой была произведена оплата. Ставки были установлены в те времена, когда на АЗС не было кафе и торговли сопутствующими товарами. В настоящее время подавляющее большинство современных АЗС имеет собственное кафе и магазин, в результате чего оборот АЗС сопоставим, а иногда даже превышает оборот кафе и ресторанов быстрого питания. При этом уровень фискальной нагрузки на АЗС в несколько раз выше, чем для кафе и ресторанов быстрого питания, что существенным образом влияет на итоговую маржинальность бизнеса АЗС в отрицательную сторону. В России ставка интерчейнджа составляет примерно 1,3%, тогда как в Восточной Европе всего 0,3-0,4%.

На взгляд компании, целесообразным представляется приведение в соответствие ставки интерчейнджа, установленной международными платежными системами VISA и Mastercard для предприятий топливного ритейла (1,3%) со ставками ресторанов и кафе быстрого питания (0,5%).

Концерн "Шелл" для выхода из сложившегося положения начал развивать сервис оплаты с помощью QR-кода через Систему быстрых платежей (СБП). Комиссия за операции, проведенные через СБП, составляют всего 0,4-0,7%.

Средняя доля транзакций по СБП сейчас составляет около 1% от общего числа безналичных операций на АЗС "Шелл".

В течение всего 2021 года за оплату товаров через СПБ начисляются двойные баллы лояльности Shell ClubSmart, стоимость которых составляет около 1% от стоимости топлива. А если, например, заправляться топливом Shell V-Power и оплачивать его через СБП, стоимость баллов может составлять порядка 1,5% от стоимости топлива.

Для дальнейшего развития СБП на АЗС "Шелл" необходимо упростить клиенту процедуру оплаты. Также поможет разработка собственного мобильного приложения системы и расширение количества банков и ритейлеров, использующих СБП.

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