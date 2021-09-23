В "Доме экономиста" обсудили вызовы для российской экономики

ТАСС, 23 сентября. 22 сентября 2021 года в "Доме экономиста" состоялся научный форум "Абалкинские чтения" (0+), организованный Вольным экономическим обществом России, Международным Союзом экономистов и Отделением общественных наук РАН (секция экономики), на тему: "Стратегия развития и экономическая политика России: вызовы и решения".

Руководителем и модератором Абалкинских чтений выступил Борис Порфирьев, член Президиума ВЭО России, научный руководитель Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, заместитель академика-секретаря Отделения общественных наук РАН, академик РАН.

Открывая научный форум, президент ВЭО России, президент Международного Союза экономистов Сергей Бодрунов отметил: "Мы, наша страна, судя по складывающейся социально-экономической ситуации, научились выходить из кризисов с минимальными потерями, обеспечили определенную макроэкономическую стабильность. Однако решения более сложной задачи - вывести экономику на траекторию устойчивого развития - пока не достигли".

По словам президента ВЭО России, стране необходимо технологическое перевооружение индустриального сектора экономики, масштабные вложения в инфраструктуру, увеличение расходов на фундаментальные и прикладные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, комплексные решения, способные обеспечить научно-технологический прорыв.

Директор ИНП РАН, член Правления ВЭО России Александр Широв подробно остановился на краткосрочных вызовах для российской экономики.

В апреле 2021 года российская экономика достигла докризисного уровня ВВП, и резкий восстановительный рост начал затухать, отметил он.

"Мы начали сворачивать антикризисный пакет мер и ужесточать параметры денежно-кредитной политики. Проблема в том, что трансмиссионные лаги, при которых повышение ключевой ставки транслируется в повышении ставки по кредитам, выросли. Это начнет действовать на сокращение объема корпоративного кредитования и объема кредитования населения в IV квартале 2021 года и в I квартале 2022 года. Одновременно у нас наступит полное исчерпание потенциала роста отложенного спроса", - указал на риски "жесткой посадки" российской экономики в 2022 году Александр Широв.

По словам директора ИНП РАН, потенциал роста у российской экономики есть: "Мы можем расти за счет мер стимулирования спроса населения и поддержки инвестиционной активности при соблюдении условия загрузки производственных мощностей".

По итогам 2021 года, по прогнозам ИНП РАН, ВВП России вырастет на 4,3%. Ключевой вклад в этот рост внесет потребление домашних хозяйств (3,8%). В частности, экономическую динамику в 2021 году поддержат разовые выплаты военнослужащим и пенсионерам, однако в то же время это может ограничить рост в 2022 году.

"Мы не видим возможности роста ВВП в 2022 году выше, чем на 2,5-2,6 %, то есть мы возвращаемся на ту траекторию, на которой и были, и это проблема, - подвел итог Александр Широв. - Мы давим на экономику за счет денежно-кредитной и бюджетной политики. Если мы имеем жесткую бюджетную и жесткую денежно-кредитную политику, скорее всего, к хорошему результату это не приведет".

Главный экономист Внешэкономбанка, член Правления ВЭО России Андрей Клепач среди мер для ускорения экономического роста также отметил более мягкую денежно-кредитную политику (дополнительное снижение ключевой ставки), рост бюджетных расходов на развитие и дополнительное использование средств ФНБ на реализацию инвестиционных проектов.

Андрей Клепач поднял вопрос и об увеличении расходов на НИОКР: "У нас двенадцатилетняя стагнация расходов на НИОКР относительно роста ВВП. Поднять планку расходов на НИОКР не удалось ни по государственной, ни по частной линии. И это серьезный вызов. Прорыва в долгосрочном развитии без существенного увеличения расходов на НИОКР ждать не приходится".

Еще один вызов, по мнению главного экономиста Внешэкономбанка, - демографический.

По словам Андрея Клепача, для поднятия рождаемости нужен большой и дорогостоящий пакет мер. Необходимо стимулировать рождение третьих и последующих детей за счет выделения на них материнского капитала в том же размере, который предусмотрен для вторых детей. Следует увеличить размер пособий на ребенка старше 1,5 лет. Пособия не должны быть ограничены возрастом ребенка и "действовать стабильно, а не меняться раз в несколько лет".

Увеличение финансирования расходов на семейную политику позволит достигнуть роста суммарного коэффициента рождаемости с 1,5 в 2020 году до 1,98 к 2035 году (1,74 в умеренно-оптимистичном сценарии и 1,58 - в базовом), полагает докладчик.

"Для нас и 7% роста ВВП - достижимая цифра, если мы реализуем комбинированную стратегию развития: это модернизация экономики на основе полномасштабного форсированного нового технологического уклада, подтягивание производства в тех отраслях, где у нас хороший технический уровень, до полной загрузки производственных мощностей, углубление переработки сырья и всемерное стимулирование инновационной активности", - отметил вице-президент ВЭО России, министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев

Член Правления ВЭО России, заведующий отделом международных рынков капитала ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Яков Миркин назвал среди основных внутренних вызовов экономическому развитию России "умеренную бедность": "Мы бедная страна. У 65% населения достаточно денег для покупки еды и одежды, но купить телевизор или холодильник уже трудно. На 93-94% россиян приходится только 9% вкладов. 64% пенсионеров не могут себя позволить неожиданные расходы".

Еще один вызов, по словам ученого, это "сверхволатильная экономика", в которой только 1-2% активов российских семей способны пережить 3-4 поколения.

По мнению члена Правления ВЭО России, директор Института экономики РАН Елена Ленчук, необходимо обеспечить технологическое перевооружение базовых отраслей реального сектора экономики. В качестве стратегической цели можно поставить обновление 2/3 основных фондов в течение 15 лет.

Ученый полагает, что важно развивать высокотехнологичное производство: "Если мы хотим решить задачу наращивания несырьевого экспорта, повышения конкурентоспособности экономики, необходимо увеличить долю высокотехнологичных производств в 3-4 раза в ближайшие 15 лет".

Резервы ускорения экономического роста, в первую очередь, кроются в повышении эффективности расширенного добывающего комплекса, полагает директор Центра исследований производительности "Высшей школы экономики" Илья Воскобойников.

"Главный источник отрицательного вклада в рост совокупной факторной производительности - расширенный добывающий комплекс. Важно также подумать о диверсификации российской экономики, о которой мы говорим уже 30 лет, но ее до сих пор нет", - заключил ученый.

Подводя итог научного форума, президент ВЭО России, президент МСЭ Сергей Бодрунов отметил, что все материалы, предложения и рекомендации экспертов будут опубликованы и размещены в открытом доступе.

ТАСС - информационный партнер Вольного экономического общества России.