Завершился Всероссийский конкурс профессионального мастерства "Лучший водитель автобуса"

ТАСС, 24 сентября. Более 80 лучших водителей автобусов со всей страны боролись за призовой фонд 1 млн рублей на Всероссийском конкурсе "Лучший водитель автобуса", организованном Министерством транспорта Российской Федерации, Правительством Санкт-Петербурга, Научно-исследовательским институтом автомобильного транспорта (ОАО "НИИАТ") и СПб ГУП "Пассажиравтотранс".

Целью конкурса "Лучший водитель автобуса" является повышение уровня профессиональной подготовки водителей. Конкурс проводится в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные качественные дороги". Его целями являются совершенствование профессиональных знаний, повышение роли и популяризация профессии водителя автобуса, формирование у участников дорожного движения стереотипов безопасного поведения.

В конкурсе участвовали водители из Республики Татарстан, Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Оренбургской, Тюменской, Тверской, Томской, Свердловской, Липецкой, Костромской областей, Красноярского края и других регионов. Стоит отметить, что среди участников Конкурса впервые в этом году три представительницы прекрасного пола: Олеся Опятюк из Тюмени, Дарья Подшивалова из Раменского, Маргарита Васильева из Великого Новгорода.

"Водители демонстрировали свое мастерство в скоростном маневрировании, умениях заезжать в бокс, выполнять параллельную парковку, делать "змейку" и упражнение "круг", а также в знаниях правил дорожного движения", - рассказывает о конкурсе заместитель председателя организационного комитета конкурса, генеральный директор ОАО "НИИАТ" Алексей Васильков.

Самым ожидаемым и непредсказуемым соревновательным элементом стал модуль "комфортное вождение". Для его проведения в салон автобуса устанавливалась кружка с водой, а самый "комфортный" водитель определялся количеством нерасплескавшейся жидкости. Обычно водители проходят этот этап с максимальной осторожностью, так как он способен лидера в "скоростном маневрировании" отбросить далеко от призовых мест. Что случилось и в этот раз!

Первое место в категории "водители автобусов большой вместимости" занял Александр Паснов из Москвы, ГУП "Мосгортранс", он увез домой 300 тыс. рублей.

"Это был непростой конкурс, - делится победитель, - много участников, большая конкуренция, у нас отрыв со вторым местом 0,05 балла, 87,9 против 87,85, это очень мало!". Серебро и 150 тыс. рублей досталось Александру Горошникову из Санкт-Петербурга, СПБ ГУП "Пассажиравтотранс", Федор Третьяков из Тюмени (ООО "УПК "Автомобилист"), победитель прошлого Всероссийского конкурса "Лучший водитель автобуса" в категории "водители автобусов средней вместимости", в этом году удостоился бронзы и приза 50 тыс. рублей.

Золото и 300 тыс. рублей в категории "водители автобусов средней вместимости" завоевал Александр Грагерт, СПБ ГУП "Пассажиравторанс", серебро и 150 тыс. получил Алексей Карпухин из Липецка, МУП "Горэлектротранс", третье место у Дениса Зматракова из Тобольска, АО "Тобольское ПАТП". Он получил 50 тыс. рублей.