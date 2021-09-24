Лауреаты премии ТОП-менеджеры НПБК 2021 забрали свои награды

ТАСС, 24 сентября. 23 сентября на площадке The Great Hall Yakimanka в торжественной атмосфере были награждены лауреаты премии ТОП-менеджеры НПБК. Награды получили первые лица таких компаний как: АО "АС РУС МЕДИА", АО "Телекомпания НТВ", АО "Тинькофф Банк", Медиа-1, ООО "Европейская медиагруппа", ПАО МТС, Сейлз-хаус "Газпром-медиа", Сейлз-хаус ЭВЕРЕСТ, BBDO Moscow и другие.
Более 400 представителей индустрии стали гостями закрытого светского индустриального мероприятия (18+). Награждение прошло в рамках Гала-вечера, посвященного открытию V Национального Рекламного Форума.
Валентин Смоляков, генеральный директор премии, исполнительный директор АКАР сообщил: "Выявляя лидеров рынка и лучших ТОП-менеджеров страны, каждый из нас получает возможность ориентироваться на результаты с доказанной и признанной эффективностью. Мы очень ждали церемонию награждения, чтобы удостоить наградами первых лиц, лауреатов премии!"
Представляем лауреатов второй премии ТОП-менеджеры НПБК:
АГЕНТСТВА
Креативные агентства
- Кирикчи Игорь Николаевич, генеральный директор BBDO Moscow, управляющий директор BBDO Group
Маркетинговые агентства
- Соколов Андрей Владимирович, сооснователь Onegroup, партнер emg
Медийные агентства
- Коноплев Кирилл Евгеньевич, CEO Deltaplan Group
- Орлова Юлия Ивановна, CEO NMi Group
- Пипко Никита Данилович, президент "Игроник"
- Туровец Василий Васильевич, заместитель генерального директора, управляющий партнер SkyTEC Media
Out-of-home агентства
- Комарова Мария Александровна, генеральный директор ООО "Гэллэри Сервис"/Gallery
- Майор Константин Валерьевич, основатель, CEO Медиахолдинга MAER
- Митрюшин Алексей Сергеевич, управляющий партнер Группы компаний "Восток-Медиа"
Sales-house
- Ефимова Алина Ивановна, заместитель генерального директора по продажам Сейлз-хауса "Газпром-медиа"
- Соколова Каролина Александровна, генеральный директор Сейлз-хауса ЭВЕРЕСТ
БРЕНДЫ
Ритейл
- Федосов Александр Геннадьевич, директор по маркетингу и электронной коммерции сети Metro Cash&Carry
Финансовый сектор
- Пейсахович Наталья Валерьевна, директор департамента маркетинга и коммуникаций Платежной системы "Мир"
- Пономарева Лариса Анатольевна, руководитель Департамента маркетинга и рекламы, вице-президент Банка ВТБ (ПАО)
МЕДИА
Интернет
- Цыпер Андрей Сергеевич, исполнительный директор по медиа Rambler&Co
Медиа холдинги
- Емельянов Роман Александрович, генеральный директор ООО "Европейская медиагруппа"
- Жаров Александр Александрович, генеральный директор АО "Газпром-Медиа Холдинг"
- Кухальский Ян Иванович, генеральный директор Медиа-1
Пресса
- Муртазаев Эльмар Джевдетович, генеральный директор АО "АС РУС МЕДИА"
Телевидение
- Вайнштейн Тимур Леонидович, заместитель генерального директора – генеральный продюсер АО "Телекомпания НТВ"
- Нечаев Александр Николаевич, заместитель генерального директора ФГУП "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК)
СПЕЦИАЛЬНАЯ НАГРАДА
Индустриальный вклад
- Ефимов Антон Михайлович, Digital Директор OMD OM Group / управляющий директор OMD Fuse
- Плуготаренко Сергей Александрович, директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК)
- Решетова Елена Юрьевна, вице-президент АКАР
- Филиппов Владимир Валерьевич, президент Российской Академии Рекламы
Прорыв года
- Дмитриева Наталья Викторовна, глава Сейлз-хауса "Индекс 20"
- Костин Юрий Алексеевич, генеральный директор ООО "ГПМ Радио"
Трендсеттер
- Горбунцов Михаил Юрьевич, медиадиректор АО "Тинькофф Банк"
- Толстоган Алексей Владимирович, генеральный директор "Национальный Рекламный Альянс" (НРА)
Устойчивый успех
- Николаев Вячеслав Константинович, президент, председатель Правления ПАО МТС
Александр Жаров, генеральный директор АО "Газпром-Медиа Холдинг":
"Я очень рад сегодня получить Премию в категории "Медиа", в том числе и потому, что это моя первая профессиональная награда на посту генерального директора "Газпром-медиа".
Результаты "Газпром-медиа" свидетельствуют о том, что нам не только удалось удержаться на прежнем "допандемийном" уровне, но и достичь хороших показателей.
Это результат, который стал возможен благодаря слаженной работе творческих команд наших каналов, нашего сейлз-хауса и всего коллектива холдинга.
Я хочу поблагодарить организаторов премии, жюри, всех экспертов медиакоммуникационной отрасли за эту высокую оценку нашей работы, и пожелать удачи и больших успехов всем остальным участникам премии".
Генеральный директор ООО "Гэллэри Сервис"/Gallery Мария Комарова отметила: "Рада столь высокой оценке и, прежде всего, хотела бы разделить это признание с командой Gallery. Нам действительно удалось многое и мы не намерены сбавлять обороты. Сейчас рынок наружной рекламы очень динамично развивается и мы, как один из лидеров, должны быть инициатором появления на рынке новых продуктов и технологий, поэтому нам предстоит серьезная работа. Кроме того, в наших ближайших планах расширение федеральной сети цифровых экранов и на вывод на рынок новых высокотехнологичных цифровых продуктов на наших собственных данных.
Настоящая премия давно зарекомендовала себя как значимое и престижное событие. Спасибо организатором и всем коллегам".
Генеральный директор ООО "ГПМ Радио" Юрий Костин сообщил: "Что мне помогает быть всегда в ритме и достигать больших целей, что меня мотивирует и вдохновляет? Командная работа, искренность и честность, с которой люди делают свое дело. А также неравнодушие, редкая нынче способность сказать правду в глаза руководителю, если есть мнение, что он принимает неправильное или недостаточно взвешенное решение. Тогда я понимаю, что за мной - надежный тыл, и это помогает двигаться вперёд, несмотря на кризисы, эпидемии и прочие превратности судьбы".
Основатель, CEO Медиахолдинга MAER Майор Константин Валерьевич поделился: "Реклама - это моя жизнь, и я этим живу круглосуточно. Я не знаю, кем бы был, если бы не пошел в рекламу, разве что в президенты. А вообще, мы все живем эмоциями. Меня мотивирует и вдохновляет ответственность перед моими партнерами и клиентами. Они ждут новых технологических решений, ярких событий. А я стараюсь соответствовать".
Директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко сообщил: "Для меня большая честь быть лауреатом в номинации "Индустриальный вклад". Сегодня наша отрасль продолжает активно развиваться, задавать новые тренды, вносить значимый вклад в экономику России. Я рад быть причастным к успехам российской интернет-отрасли, вместе с командой создавать сильные аналитические продукты, проводить отраслевые мероприятия, защищать интересы отрасли. Я испытываю радость и благодарность жюри за то, что выбрали меня, коллегам, за то, что помогаете достигать высот".
Премия осуществляет качественную оценку эффективности персональных достижений в области бизнес - коммуникаций по трем направлениям: медиа, агентства, бренды. Среди целей проекта:
- признание заслуг ТОП-менеджеров в области бизнес-коммуникаций;
- популяризация и развитие российской медиа-бизнес индустрии, традиций Российских деловых кругов, улучшение делового климата страны;
- публикация списка лучших российских ТОП-менеджеров в ведущих деловых СМИ.
Премия учреждена в 2019 году Ассоциацией коммуникационных агентств России и Центром развития бизнес-коммуникаций и будет проходить при поддержке Российской ассоциации маркетинговых услуг, Ассоциации интерактивной рекламы.
Организаторы и партнеры:
Организаторы: ADPASS, АКАР
Генеральный индустриальный партнер: Sostav
Ключевой информационный партнер: Rambler&Co
Информационные партнеры: Lentainform, Российская газета, Аргументы и Факты, Финансовая газета, ТАСС, Известия, МИР24, НТВ, РБК, Россия Сегодня
Премиальное Indoor-телевидение: Novikov TV
При поддержке: IAB Russia, РАМУ
Event-партнер: Art4you
Возрастная категория 18+