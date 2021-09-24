Лауреаты премии ТОП-менеджеры НПБК 2021 забрали свои награды

ТАСС, 24 сентября. 23 сентября на площадке The Great Hall Yakimanka в торжественной атмосфере были награждены лауреаты премии ТОП-менеджеры НПБК. Награды получили первые лица таких компаний как: АО "АС РУС МЕДИА", АО "Телекомпания НТВ", АО "Тинькофф Банк", Медиа-1, ООО "Европейская медиагруппа", ПАО МТС, Сейлз-хаус "Газпром-медиа", Сейлз-хаус ЭВЕРЕСТ, BBDO Moscow и другие.

Более 400 представителей индустрии стали гостями закрытого светского индустриального мероприятия (18+). Награждение прошло в рамках Гала-вечера, посвященного открытию V Национального Рекламного Форума.

Валентин Смоляков, генеральный директор премии, исполнительный директор АКАР сообщил: "Выявляя лидеров рынка и лучших ТОП-менеджеров страны, каждый из нас получает возможность ориентироваться на результаты с доказанной и признанной эффективностью. Мы очень ждали церемонию награждения, чтобы удостоить наградами первых лиц, лауреатов премии!"

Представляем лауреатов второй премии ТОП-менеджеры НПБК:

АГЕНТСТВА

Креативные агентства

Кирикчи Игорь Николаевич, генеральный директор BBDO Moscow, управляющий директор BBDO Group

Маркетинговые агентства

Соколов Андрей Владимирович, сооснователь Onegroup, партнер emg

Медийные агентства

Коноплев Кирилл Евгеньевич, CEO Deltaplan Group

Орлова Юлия Ивановна, CEO NMi Group

Пипко Никита Данилович, президент "Игроник"

Туровец Василий Васильевич, заместитель генерального директора, управляющий партнер SkyTEC Media

Out-of-home агентства

Комарова Мария Александровна, генеральный директор ООО "Гэллэри Сервис"/Gallery

Майор Константин Валерьевич, основатель, CEO Медиахолдинга MAER

Митрюшин Алексей Сергеевич, управляющий партнер Группы компаний "Восток-Медиа"

Sales-house

Ефимова Алина Ивановна, заместитель генерального директора по продажам Сейлз-хауса "Газпром-медиа"

Соколова Каролина Александровна, генеральный директор Сейлз-хауса ЭВЕРЕСТ

БРЕНДЫ

Ритейл

Федосов Александр Геннадьевич, директор по маркетингу и электронной коммерции сети Metro Cash&Carry

Финансовый сектор

Пейсахович Наталья Валерьевна, директор департамента маркетинга и коммуникаций Платежной системы "Мир"

Пономарева Лариса Анатольевна, руководитель Департамента маркетинга и рекламы, вице-президент Банка ВТБ (ПАО)

МЕДИА

Интернет

Цыпер Андрей Сергеевич, исполнительный директор по медиа Rambler&Co

Медиа холдинги

Емельянов Роман Александрович, генеральный директор ООО "Европейская медиагруппа"

Жаров Александр Александрович, генеральный директор АО "Газпром-Медиа Холдинг"

Кухальский Ян Иванович, генеральный директор Медиа-1

Пресса

Муртазаев Эльмар Джевдетович, генеральный директор АО "АС РУС МЕДИА"

Телевидение

Вайнштейн Тимур Леонидович, заместитель генерального директора – генеральный продюсер АО "Телекомпания НТВ"

Нечаев Александр Николаевич, заместитель генерального директора ФГУП "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК)

СПЕЦИАЛЬНАЯ НАГРАДА

Индустриальный вклад

Ефимов Антон Михайлович, Digital Директор OMD OM Group / управляющий директор OMD Fuse

Плуготаренко Сергей Александрович, директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК)

Решетова Елена Юрьевна, вице-президент АКАР

Филиппов Владимир Валерьевич, президент Российской Академии Рекламы

Прорыв года

Дмитриева Наталья Викторовна, глава Сейлз-хауса "Индекс 20"

Костин Юрий Алексеевич, генеральный директор ООО "ГПМ Радио"

Трендсеттер

Горбунцов Михаил Юрьевич, медиадиректор АО "Тинькофф Банк"

Толстоган Алексей Владимирович, генеральный директор "Национальный Рекламный Альянс" (НРА)

Устойчивый успех

Николаев Вячеслав Константинович, президент, председатель Правления ПАО МТС

Александр Жаров, генеральный директор АО "Газпром-Медиа Холдинг":

"Я очень рад сегодня получить Премию в категории "Медиа", в том числе и потому, что это моя первая профессиональная награда на посту генерального директора "Газпром-медиа".

Результаты "Газпром-медиа" свидетельствуют о том, что нам не только удалось удержаться на прежнем "допандемийном" уровне, но и достичь хороших показателей.

Это результат, который стал возможен благодаря слаженной работе творческих команд наших каналов, нашего сейлз-хауса и всего коллектива холдинга.

Я хочу поблагодарить организаторов премии, жюри, всех экспертов медиакоммуникационной отрасли за эту высокую оценку нашей работы, и пожелать удачи и больших успехов всем остальным участникам премии".

Генеральный директор ООО "Гэллэри Сервис"/Gallery Мария Комарова отметила: "Рада столь высокой оценке и, прежде всего, хотела бы разделить это признание с командой Gallery. Нам действительно удалось многое и мы не намерены сбавлять обороты. Сейчас рынок наружной рекламы очень динамично развивается и мы, как один из лидеров, должны быть инициатором появления на рынке новых продуктов и технологий, поэтому нам предстоит серьезная работа. Кроме того, в наших ближайших планах расширение федеральной сети цифровых экранов и на вывод на рынок новых высокотехнологичных цифровых продуктов на наших собственных данных.

Настоящая премия давно зарекомендовала себя как значимое и престижное событие. Спасибо организатором и всем коллегам".

Генеральный директор ООО "ГПМ Радио" Юрий Костин сообщил: "Что мне помогает быть всегда в ритме и достигать больших целей, что меня мотивирует и вдохновляет? Командная работа, искренность и честность, с которой люди делают свое дело. А также неравнодушие, редкая нынче способность сказать правду в глаза руководителю, если есть мнение, что он принимает неправильное или недостаточно взвешенное решение. Тогда я понимаю, что за мной - надежный тыл, и это помогает двигаться вперёд, несмотря на кризисы, эпидемии и прочие превратности судьбы".

Основатель, CEO Медиахолдинга MAER Майор Константин Валерьевич поделился: "Реклама - это моя жизнь, и я этим живу круглосуточно. Я не знаю, кем бы был, если бы не пошел в рекламу, разве что в президенты. А вообще, мы все живем эмоциями. Меня мотивирует и вдохновляет ответственность перед моими партнерами и клиентами. Они ждут новых технологических решений, ярких событий. А я стараюсь соответствовать".

Директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко сообщил: "Для меня большая честь быть лауреатом в номинации "Индустриальный вклад". Сегодня наша отрасль продолжает активно развиваться, задавать новые тренды, вносить значимый вклад в экономику России. Я рад быть причастным к успехам российской интернет-отрасли, вместе с командой создавать сильные аналитические продукты, проводить отраслевые мероприятия, защищать интересы отрасли. Я испытываю радость и благодарность жюри за то, что выбрали меня, коллегам, за то, что помогаете достигать высот".

Премия осуществляет качественную оценку эффективности персональных достижений в области бизнес - коммуникаций по трем направлениям: медиа, агентства, бренды. Среди целей проекта:

признание заслуг ТОП-менеджеров в области бизнес-коммуникаций;

популяризация и развитие российской медиа-бизнес индустрии, традиций Российских деловых кругов, улучшение делового климата страны;

публикация списка лучших российских ТОП-менеджеров в ведущих деловых СМИ.

Премия учреждена в 2019 году Ассоциацией коммуникационных агентств России и Центром развития бизнес-коммуникаций и будет проходить при поддержке Российской ассоциации маркетинговых услуг, Ассоциации интерактивной рекламы.