"Ингосстрах" выявил ТОП-3 риска для владельцев квартир

ТАСС, 27 сентября. "Ингосстрах" исследовал наиболее часто реализуемые риски для владельцев квартир, проанализировав выплаты по страхованию имущества физических лиц в I полугодии 2021 года.

Как показало исследование, всего за отчетный период владельцы квартир заявили в "Ингосстрах" 2 482 убытка. Выплаты по данному направлению за I полугодие 2021 года составили более 96 млн рублей, что на 29,4 млн рублей больше, чем за аналогичный период 2020 года. В среднем, в текущем году "Ингосстрах" ежедневно выплачивал порядка 0,5 млн рублей по договорам страхования квартир. В структуре самых крупных выплат за I полугодие 2021 года отмечены случаи короткого замыкания (выплачено 707 тыс. рублей), повреждения водой (638 тыс. рублей), противоправных действий третьих лиц (82 тыс. рублей), стихийного бедствия (185 тыс. рублей).

Согласно полученным данным, первое место по произведенным выплатам в указанный период занимает риск повреждения водой - на него приходилось 76,4% выплат по заявленным убыткам. На повреждения, вызванные коротким замыканием, пришлось около 4,8% выплат, на противоправные действия третьих лиц - 0,3%. Доля иных рисков составила 18,5%, среди них основное место занимает ущерб имуществу третьих лиц. Наибольшее количество заявлений от владельцев квартир на возмещение ущерба поступило в "Ингосстрах" в феврале и марте - 422 и 451 убытков соответственно.

Аналитики "Ингосстраха" также определили ТОП-3 региона России, жители которых чаще всего заявляли страховые случаи, связанные с квартирами: лидером стала Москва (62% от всех заявленных убытков), на втором месте - Санкт-Петербург (9%), на третьем - Вологодская область (2%).

"Мы ежегодно отмечаем рост количества оформленных договоров по страхованию квартир благодаря постоянному расширению и совершенствованию "Ингосстрахом" своего продуктового портфеля и качественному урегулированию убытков. Так, совсем недавно "Ингосстрах" запустил продажи нового продукта-конструктора "Моя квартира". Теперь клиент может самостоятельно выбрать перечень имущества для страхования, определить актуальные дополнительные риски и опции, а также установить страховую сумму в пределах предусмотренных лимитов для каждого вида имущества, - комментирует Илья Баныкин, начальник управления урегулирования убытков страхования имущества и ответственности компании "Ингосстрах". - Стоит отметить, что особую актуальность приобретает страхование ответственности владельца квартиры перед третьими лицами - ведь важно позаботиться не только о сохранности своего имущества, но и предусмотреть возможные риски, связанные с нанесением ущерба соседям, например, в результате проведения ремонтных работ".

СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.

"Ингосстрах" имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населенном пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.