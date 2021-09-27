До торжественной церемонии Премии "Импульс добра" остался месяц

ТАСС, 27 сентября. "Импульс добра" (16+) - ежегодная Премия, учрежденная Фондом региональных социальных программ "Наше будущее", которая вручается социальным предпринимателям, представителям общественных организаций, руководителям государственных структур и профильных ведомств, СМИ и образовательным учреждениям.

"Юбилейная премия "Импульс добра" - одно из значимых событий в области социального предпринимательства в 2021 году. Заслуженные награды получат социальные предприниматели и общественные деятели, которые последние два года, несмотря на ограничения из-за пандемии, продолжали развивать свое доброе дело и добиваться в этом новых высот", - отметила директор Фонда "Наше будущее" Наталия Зверева.

В этом году в оргкомитет поступило 209 заявок из 48 регионов России. Самую высокую активность проявили участники из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийского автономного округа, а также Калининградской области.

"Мы не первый год поддерживаем премию "Импульс добра" и рады быть частью этого важного проекта. Последние годы сфера социального предпринимательства активно развивается в нашей стране, появляется все больше социально ориентированных стартапов, оттачиваются меры поддержки социального бизнеса со стороны государства и общественных организаций. ТАСС стремится внести свой вклад в это важное дело: мы рассказываем истории социальных предпринимателей, активно освещаем все, что происходит в этой области. Думаю, совместными усилиями мы сможем заразить этим проектом еще больше новых участников", - сказал генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов. ТАСС является генеральным информационным партнером Премии "Импульс добра".

Номинации Премии "Импульс добра - 2021":

За личный вклад в развитие социального предпринимательства. За системный подход к социальному предпринимательству. За лучшую корпоративную программу по развитию социального предпринимательства. За лучшую региональную программу поддержки социального предпринимательства. За лучшее освещение социального предпринимательства в информационном пространстве. За лучшую российскую образовательную программу в сфере социального предпринимательства. За лучший импакт-проект.

Церемония награждения Лауреатов Премии состоится 27 октября 2021 года в Lotte Hotel Moscow.