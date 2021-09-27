Конкурс имени Фраучи соберет лучших гитаристов из 12 стран мира

ТАСС, 27 сентября. Главным событием ноября в мире классической гитары обещает стать Конкурс и фестиваль имени Фраучи (6+). Заявки на участие в конкурсе подали более 40 молодых талантливых исполнителей из 16 стран мира. Для второго тура жюри выбрало 18 лучших гитаристов, которые представляют Россию, Беларусь, Украину, Австралию, Болгарию, Германию, Италию, Испанию, Канаду, Нидерланды, Норвегию, Польшу, Швейцарию. Конкурсанты приедут в Москву на второй тур и финал конкурса, которые пройдут с 9 по 13 ноября в Российской академии музыки им. Гнесиных.

"Конкурс проводится в непростых условиях, и несмотря на это он вызвал огромный отклик со стороны мировой гитарной общественности. Мы получили десятки заявок. Хочется отметить невероятно высокий уровень исполнителей, поэтому жюри было непросто отобрать кандидатов для полуфинала. Но теперь мы с нетерпением ждем и конкурс, и фестивальную программу, которая обещает быть весьма насыщенной и интересной", - сказал гитарист Дмитрий Илларионов, художественный руководитель и член жюри конкурса и фестиваля имени Фраучи, лауреат международных конкурсов, ученик и последователь Александра Фраучи.

К участию в судействе и концертах фестиваля приглашены ведущие мировые исполнители на классической гитаре - Рикардо Гальен (Испания), Петрит Чеку (Хорватия), Жереми Жув (Франция), дуэт Kupinski Guitar Duo из Польши, а также знаменитые российские музыканты. Помимо участия в концертах они проведут творческие встречи и мастер-классы.

Концертная программа фестиваля развернется на лучших академических площадках Москвы: в Большом зале РАМ им. Гнесиных, Светлановском зале Московского международного Дома музыки и в Соборной палате.

Центральным событием фестиваля станет "Гранд-турнир" с участием трех знаменитых гитаристов - Дмитрия Илларионова, Артема Дервоеда и Петрита Чеку (Хорватия). В четырех раундах каждый из участников вечера представит свою интерпретацию определенного музыкального стиля - от Барокко до наших дней. Ведущим и "секундантом" турнира станет популярный телеведущий, журналист и музыкант Артем Варгафтик. Концерт состоится 12 ноября в Светлановском зале Московского международного Дома музыки.

Международный конкурс и фестиваль имени Фраучи был основан в 2009 году Марией Латинской-Фраучи в память о ее супруге - замечательном гитаристе, педагоге, профессоре гитары Александре Камилловиче Фраучи. Гитарный форум исторически проводится при поддержке Российской академии музыки имени Гнесиных. За время работы он стал крупнейшим гитарным конкурсом в России и СНГ и вошел в пятерку наиболее заметных конкурсов гитары в мире. Миссия конкурса и фестиваля - увеличение значимости российской гитарной школы в международном сообществе, популяризация гитары как академического музыкального инструмента, повышение интереса к гитаре среди молодого поколения, обмен опытом с зарубежными преподавателями и профессиональное совершенствование российских исполнителей, а также сохранение памяти о выдающимся педагоге, создателе отечественной гитарной школы - А.К. Фраучи. В числе победителей конкурсов прошлых лет - гитаристы с мировыми именами: Ровшан Мамедкулиев, Артем Дервоед, Тон-йе Чан (Китай).

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