В Санкт-Петербурге с 13 по 15 октября пройдет третий Евразийский женский форум

ТАСС, 27 сентября. Тема форума "Женщины: глобальная миссия в новой реальности" (6+). Организаторами форума являются Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Межпарламентская Ассамблея государств - участников Содружества Независимых Государств. Оператор форума - Фонд Росконгресс.

В течение трех дней в Таврическом дворце, Парламентском центре, Музейно-выставочном комплексе "Вселенная воды" пройдут пленарные заседания, стратегические и экспертные сессии, дискуссионные площадки, государственно-частные и бизнес-диалоги, систематизированные по темам "Миссия женщин в формировании новой повестки мира и доверия", "Миссия женщин в формировании здорового общества", "Миссия женщин в сохранении планеты. Философия осознанного потребления и экологичного будущего", "Миссия женщин в социальных преобразованиях", "Миссия женщин в цифровизации и развитии экономики", "Женщины в агропромышленном комплексе".

Важной частью программы традиционно станут экспертные сессии с участием международных организаций и объединений. Среди них - выездное заседание "Женской двадцатки", сессия Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), Всемирного Банка, презентация Делового женского альянса БРИКС.

Особое внимание будет уделено проектам Евразийского женского форума. В программе Форума - международный телемост женщин-победителей Стартап-тура и женщин-лидеров международных технологических и инновационных проектов; прямая линия с женщинами-предпринимателями; открытый диалог "Российские соотечественницы за рубежом".

Впервые состоится встреча Международного клуба победителей и участников Международного конкурса АТЭС (APEC BEST AWARD), а также заседание Международной рабочей группы по улучшению гендерного баланса в ядерной сфере Агентства по ядерной энергии Организации экономического сотрудничества и развития.

В Форуме примут участие Заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова, Председатель Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сагиба Гафарова, Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Белоруссия Наталья Кочанова, Председатель Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзила Нарбаева, Премьер-министр Республики Намибии Саара Куугонгельва-Амадхила, Заместитель Председателя правительства, Министр культуры и информации Сербии Майя Гойкович, Президент Всемирной Ассоциации сельских женщин Магди де Кок, заместитель Генерального директора Всемирной организации здравоохранения Жужанна Якаб, основатель и Президент Глобального форума женщин-политических лидеров Сильвана Кох-Мерин, Управляющий директор Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) Фату Хайдара, Председатель Центральноамериканского парламента (ПАРЛАСЕН) Фанни Каролина Салинас Фернандес, генеральный секретарь Парламентской ассамблеи Совета Европы Деспина Хадзивасилиу-Цовилис, Президент Международного форума БРИКС Пурнима Ананд, Президент-основатель "Женской двадцатки" (W20) Гюльден Тюрктан, генеральный директор компании "Wildberries" Татьяна Бакальчук.

В преддверии этого крупнейшего международного мероприятия с 5 по 11 октября пройдет региональная неделя Евразийского женского форума. В повестке - обсуждение Национальной стратегии действий в интересах женщин, вопросов сохранения здоровья, развития женского предпринимательства, 17-часовой марафон женского лидерства.

Подробнее с деловой программой форума и условиями аккредитации СМИ можно ознакомиться на сайте http://2021.eawf.ru/ ​​​​​

Аккредитация СМИ завершается 1 октября.

Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных, деловых, общественных, спортивных мероприятий и событий в области культуры, созданный в соответствии с решением Президента Российской Федерации.

Фонд учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.

Мероприятия Фонда собирают участников из 208 стран и территорий, более 15 тысяч представителей СМИ ежегодно работают на площадках Росконгресса, в аналитическую и экспертную работу вовлечены более 5000 экспертов в России и за рубежом. Установлено взаимодействие со 160 внешнеэкономическими партнерами, объединениями промышленников и предпринимателей, финансовыми, торговыми и бизнес-ассоциациями в 75 странах мира.

Официальные телеграм-каналы Фонда Росконгресс: на русском языке – t.me/Roscongress, на английском языке – t.me/RoscongressDirect, на испанском языке – t.me/RoscongressEsp.