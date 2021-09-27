Эксперт: регионы могут сыграть особую роль в решении проблемы парниковых выбросов

ЯКУТСК, 27 сентября. /ТАСС/. Заметный вклад в решение проблемы выбросов парниковых газов могут сыграть не только национальные и межгосударственные структуры, но и усилия властей регионов, в том числе российских. Такое заявление сделал заместитель заведующего лабораторией экономики изменения климата НИУ "Высшая школа экономики" Илья Степанов, выступая в понедельник на сессии "Стратегии низкоуглеродного развития Арктических регионов России в контексте Парижского соглашения по климату" в ходе Северного форума по устойчивому развитию (6+) в Якутске.

"Регионы могут играть особую роль в решении проблемы глобального изменения климата. Конечно, преимущественно на глобальном уровне взаимодействие происходит между правительствами государств, но все больше появляется сетей партнерств между отдельными городами, отдельными регионами. Есть Under2 Coalition, где более 300 корпораций и более 200 городов и регионов, есть Пакт мэров, к которому присоединилось более 10 тысяч городов. Есть исследования, которые указывают на то, что благодаря деятельности таких партнерств и межрегиональных образований к 2030 году выбросы парниковых газов сократятся на дополнительные 4-6 %", - сказал он.

Эксперт отметил, что углеродное регулирование вводится либо через цену на углеродные выбросы, либо в виде углеродного налога, либо системы торговли выбросами. Последние два формата уже используются, соответственно, в семи и в 20-ти регионах в разных странах мира - в частности, в Канаде, США, Японии, странах Латинской Америки, а также в Китае, где в нескольких регионах были запущены пилотные проекты, которые в дальнейшем вылились в национальную систему регулирования выбросов, рассказал Степанов.

"Как правило на уровне региона административно проще организовать систему регулирования выбросов, потому что меньше противоречий, меньше административные издержки, легче согласовать интересы различных отраслей.Начинать гораздо легче с уровня регионов и затем переходить, возможно, к некоему межрегиональному или национальному уровню", - сказал представитель ВШЭ.

Говоря о России, он отметил, что на национальном уровне принят закон об ограничении выброса парниковых газов, закладывающий нормативно-правовую основу.

"Известно, что апробировать более жесткое регулирование выбросов планируется в рамках Сахалинской области, стоит цель к 2025 году достичь на Сахалине углеродной нейтральности, и в дальнейшем этот опыт планируется масштабировать на другие российские регионы. В том числе Калининградская и Нижегородская областивыступали с заявлением, что планируют развивать аналогичные системы", - сообщил Степанов.

О форуме

III Северный форум по устойчивому развитию проходит в Якутске с 27 по 30 сентября. Основными организаторами являются Северный форум, правительство Якутии, Северо-Восточный федеральный университет. В рамках форума организуются мероприятия, посвященные 30-летию Северного форума: заседание комитета региональных координаторов, конференция "30 лет заботы о Севере: достижения и перспективы", Молодежный северный форум, презентация проектов, фотовыставка "История становления и развития Северного форума". Первый форум по устойчивому развитию состоялся в Якутске в 2019 году. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.