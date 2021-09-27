Алексей Текслер поддержал планы по развитию "Курчатов Центра"

ТАСС, 27 сентября. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поддержал планы по развитию регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи "Курчатов Центра", сообщили в управлении пресс-службы информации регионального правительства по итогам заседания попечительского совета.

"Курчатов Центр" - это наш аналог образовательного центра "Сириус". Мы используем его наработки и методики. Приглашаем преподавателей из "Сириуса" и развиваем "Курчатов Центр" как флагман дополнительного образования, флагман по выявлению талантливых и целеустремленных ребят во всем регионе. Безусловно, каждый ребенок талантлив, нужно только определить, в чем помочь ему. Задача "Курчатов Центра" именно в этом", - рассказал Текслер.

"В октябре мы запускаем первый дистанционный курс. Платформа хороша тем, что каждый ребенок получит возможность индивидуально осваивать программу обучения от наших лучших педагогов. Для нас крайне важно, чтобы каждый ребенок в каждом отдаленном населенном пункте области имел возможность принять участие в программе", - отметила руководитель центра Светлана Чистякова. Она также рассказала о планах по созданию единой платформы для выпускников центра и выступила с инициативной строительства нового общежития и учебного корпуса для воспитанников "Курчатов Центра". Глава региона поддержал планы по развитию образовательного учреждения, сообщили в управлении.

О проектах поддержки одаренных детей

Благодаря подобным проектам школьники в России проявляют свои таланты в решении фундаментальных и прикладных задач в перспективных направлениях, получают наглядное представление о многообразии профессий, о требованиях к специалистам. Современный мир быстро меняется, внедряются передовые технологии, появляются новые профессии и подходы к получению знаний. "Чтобы стать успешным в своем деле, сегодня недостаточно закончить школу, колледж, техникум, вуз. Необходимо постоянно самосовершенствоваться, приобретать навыки и компетенции на протяжении всей жизни и, конечно, попробовать свои силы в разных областях", - сказал на минувшей неделе в своем приветствии участникам всероссийского форума профориентации президент РФ Владимир Путин.

Правительство России предпринимает меры по привлечению к научной деятельности большего числа талантливых ребят со всей страны, независимо от материального положения их семей. Так, в июне премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о том, что специализированные научные центры в РФ будут финансироваться из бюджета, а не через гранты, как это было ранее.

По словам премьера, изменения в законодательство, которые позволят обеспечить стабильность финансирования специализированных учебных научных центров, подготовлены по поручению президента. Прежде всего, по его словам, речь идет о проживании и питании детей, которые там учатся. Мишустин уточнил, что этот вопрос обсуждался в ходе одной из его рабочих поездок по стране, где он посетил одно из таких учебных заведений. "Речь идет о том, чтобы одаренные дети, будущие ученые имели возможность бесплатно учиться в подобных центрах, развивать там свои способности, заниматься научным творчеством, реализовывать себя в сфере исследований и разработок", - заключил премьер, подчеркнув, что в обязанность государства входит создание всех необходимых условий для этого.

О "Курчатов Центре"

"Курчатов Центр" открыли в Челябинской области 2020 году. За первый год было реализовано более 50 программ по направлениям науки, искусства, спорта в очном и дистанционном форматах для более чем 13 тыс. школьников Южного Урала. Проведено 10 выездных профильных смен с общим охватом участников 636 человек. Проживание и питание для всех участников, как и участие в программах смен, бесплатное.

В центре проходят научно-популярные лекции ведущих ученых и практиков, олимпиады, конкурсы, научные турниры, спортивные соревнования, реализуются научно-просветительские проекты, проходят очные отборочные туры на программы образовательного центра "Сириус", наградные поездки и концерты для призеров и победителей олимпиад и конкурсов, активных участников программ регионального центра - всего проведено 34 мероприятия регионального уровня. Работает программа "Сириус. Лето: начни свой проект". Для школьников это возможность включиться в работу над актуальной практической задачей, найти наставника, определиться с профессией и подготовить проект для участия во всероссийских и международных конкурсах, в том числе в Конкурсе научно-технологических проектов "Большие вызовы".

Сейчас идет разработка курсов на онлайн-платформе "Курчатов Центра", которые позволят максимальному количеству учащихся региона проходить программы, получать необходимые знания.

В регионе работает шесть муниципальных центров в Троицке, Копейске, Сатке, Миассе, Озерске и Магнитогорске. В них дети могут осваивать образовательные программы в очном формате.