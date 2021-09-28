Реконструкция газопровода позволит замкнуть Екатеринбургскую кольцевую автодорогу

ТАСС, 28 сентября. Уральские газовики завершили ремонт и провели подключение реконструированного газопровода-отвода к газораспределительной станции (ГРС) города Екатеринбурга. Как сообщили в службе по связям с общественностью и СМИ ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" (ГТЕ), проведенная работа позволит продолжить строительство объездной магистрали вокруг города и полностью замкнуть Екатеринбургскую кольцевую автомобильную дорогу (ЕКАД).

В настоящее время дорожные строители ведут прокладку автомагистрали, которая соединит ЕКАД с федеральной трассой М-5. Ввод этого участка в эксплуатацию поможет значительно разгрузить дорожную сеть областного центра и перенаправить поток транзитного транспорта в объезд Екатеринбурга.

"На пути реализации проекта строители столкнулись с серьезным препятствием: по плану будущая автодорога пересекает существующий газопровод-отвод диаметром 500 мм к ГРС-3 г. Екатеринбурга. При этом пересечение автодороги с трубопроводом изначально не соответствовало техническим требованиям по безопасности. Было принято решение о реконструкции (переукладке) участка газопровода-отвода", - сказано в сообщении.

В управлении отметили, что в период с июля по сентябрь силами подрядной организации переукладка труб была выполнена. Проведение работ не отразилось на газоснабжении потребителей. Проект реконструкции реализован на основе выданных газовиками технических условий, строительный контроль осуществляли специалисты двух филиалов ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" - Инженерно-технического центра и Малоистокского линейного-производственного управления магистральных газопроводов (ЛПУМГ).

Кроме того, на газопроводе-отводе к ГРС-3 работниками "Газпром трансгаз Екатеринбург" были проведены плановые ремонты по результатам внутритрубной диагностики. Малоистокское ЛПУМГ при поддержке Управления аварийно-восстановительных работ №3 (г. Первоуральск, Свердловская область) устранило четыре дефекта, поставив новые катушки.

"ГРС-3 города Екатеринбурга - одна из четырех станций, через которые осуществляется снабжение природным газом административного центра Свердловской области и его ближайших окрестностей. Она является третьей по мощности - после ГРС-1 и ГРС-4. Ее основной потребитель - ТЭЦ "Академическая" - самый значимый энергетический проект, реализованный в Екатеринбурге за последние 30 лет", - сказано в сообщении ГТЕ.

О предприятии

ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" - 100-процентное дочернее общество ПАО "Газпром", осуществляет обслуживание объектов газотранспортной системы, транспортировку и распределение природного газа на территории четырех областей: Свердловской, Челябинской, Курганской и Оренбургской. В составе общества 24 филиала, в том числе 13 линейных производственных управлений магистральных газопроводов и четыре управления аварийно-восстановительных работ.

Ежегодно общество выполняет товаротранспортную работу для ПАО "Газпром" и сторонних заказчиков в объеме 35-40 трлн кубокилометров. В зонах производственной деятельности общества эксплуатируется более 8500 км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов, 17 компрессорных цехов со 125 газоперекачивающими агрегатами, 282 газораспределительные станции, восемь автомобильных газонаполнительных компрессорных станций.