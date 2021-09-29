В двух арктических районах Якутии заработают два торгово-логистических центра

ТАСС, 29 сентября. Торгово-логистические центры (ТЛЦ) для хранения и обеспечения жителей овощами и фруктами откроются в 2021 году в Абыйском и Усть-Янском районах Якутии. Об этом сообщил ТАСС в среду на полях III Северного форума по устойчивому развитию (6+) генеральный директор ОАО "Якутоптторг" Николай Алексеев.

Центры позволят удешевить цены на продукты, обеспечить круглогодичное наличие овощей в Арктике и сократить операционные расходы. До 2024 года во каждом арктическом районе Якутии, кроме Анабарского (где уже работает ТЛЦ), планируется построить по одному торгово-логистическому центру.

"В октябре мы запускаем два торгово-логистических центра в Белой Горе Абыйского района и Усть-Куйге в Усть-Янском районе. Усть-Куйга расположена в бассейне арктической реки Яны, а Белая Гора - реки Индигирки", - сказал Алексеев. Всего на строительство центров было направлено 80 млн рублей.

По словам генерального директора, в ТЛЦ разместятся современный магазин самообслуживания, овощехранилище, холодильники и современные теплый и холодный склады. "Торгово-логистические центры позволят обеспечить хранение продуктов питания в пределах их срока годности до открытия автозимников. Установленное там холодильное оборудование позволит нам хранить овощи - картофель, капуста, свекла, морковь, а также яйца и фрукты", - добавил Алексеев.

Кроме того, в планах у организации расширить функции торгово-логистического центра, чтобы на его базе заготавливать продукцию местного населения, к примеру, дикоросов для последующей доставки в Якутск. "[В Арктике] растет много ягод, - в связи с тем, что у нас есть и холодильники, и места хранения, мы могли бы заготавливать и крайним туром арктической навигации отправлять в город Якутск", - отметил гендиректор.

На 2022 год запланировано строительство в четырех районах - Верхоянском, Жиганском, Среднеколымском и Нижнеколымском. "Они не будут совершенно идентичны между собой. Все зависит от количества населения и транспортной логистики в районе", - пояснил собеседник агентства.

О форуме

III Северный форум по устойчивому развитию проходит в Якутске с 27 по 30 сентября. Основными организаторами являются Северный форум, правительство Якутии, Северо-Восточный федеральный университет. В рамках форума организуются мероприятия, посвященные 30-летию Северного форума: заседание комитета региональных координаторов, конференция "30 лет заботы о Севере: достижения и перспективы", Молодежный северный форум, презентация проектов, фотовыставка "История становления и развития Северного форума". Первый форум по устойчивому развитию состоялся в Якутске в 2019 году. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.