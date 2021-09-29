РАНХиГС и испанский ювелирный дом TOUS подписали соглашение о сотрудничестве

ТАСС, 29 сентября. В рамках соглашения стороны планируют проводить лекции, семинары, мастер-классы и тренинги, выездные мероприятия, на которых студенты смогут не только получить новые знания, но и проверить их на практике. Учащиеся Президентской академии также посетят офис компании, а лучшие из них будут приглашены на стажировку. Помимо этого, представители ювелирного дома также примут участие в работе государственной аттестационной комиссии.

"Чтобы стать настоящими профессионалами в современном мире, выпускникам вузов недостаточно одних теоретических знаний. Важно понимать, как их можно применить в реальной жизни, - именно поэтому ориентированность на практику всегда была одним из приоритетов образовательных программ Института отраслевого менеджмента РАНХиГС. Сотрудничество со знаменитым на весь мир ювелирным домом позволит студентам заглянуть "за кулисы", понять, как работает бизнес изнутри и получить ценную обратную связь от представителей одной из ведущих компаний на рынке", - подчеркнул Иван Федотов, проректор, и.о. директора Института отраслевого менеджмента (ИОМ) РАНХиГС.

"На протяжении долгих лет TOUS является успешной ювелирной компанией. Это бренд с богатой вековой историей и мировым именем. Мы активно развиваемся в России, осваиваем все новые территории. Разумеется, этот колоссальный рост не был бы возможен без отличной команды. Люди для TOUS - ключевая ценность. Важной частью своей социальной миссии мы видим развитие этого ресурса и поддержку молодых талантов. В России - талантливейшая молодежь, мы счастливы предложить свое участие в том, чтобы ей были открыты возможности для работы в большом процветающем бизнесе. Для бизнеса же, в свою очередь, это возможность принять в свои ряды интересных и знающих профессионалов", - отметил генеральный директор TOUS в России Петр Горшков.

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