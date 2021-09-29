Корпорация МСП выявила аффилированность у 81 пары "бизнес - заказчик" за 2021 год

ТАСС, 29 сентября. Корпорация МСП (входит в группу ВЭБ.РФ) по итогам семи месяцев 2021 года выявила аффилированность у 81 уникальной пары "компания из сектора малого и среднего предпринимательства - крупная госкомпания", заключившей 197 договоров. Показатель не превышает 0,29% от общего объема договоров и оценивается как "стабильно низкий", сообщили в среду в КМСП.

Корпорация МСП анализирует аффилированность малого и среднего бизнеса с крупнейшими заказчиками в рамках закупок по № 223-ФЗ („О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц“), основываясь на критериях, определенных в соответствии с законодательством о защите конкуренции. В частности, исследуется наличие прямой связи через владение долей в уставном капитале и аффилированности поставщика с органами управления заказчика.

"Корпорация МСП (группа ВЭБ.РФ) провела анализ договоров по закупкам, заключенных крупными госкомпаниями с поставщиками из малого и среднего бизнеса за 7 месяцев 2021 года, на предмет аффилированности. За указанный период по всем вышеперечисленным критериям выявлена прямая или косвенная связанность (аффилированность) у 81 уникальной пары "поставщик - заказчик", между которыми было заключено 197 договоров на общую сумму 6,2 млрд рублей, что не превышает 0,29% от общего объема договоров", - говорится в сообщении.

Таким образом, по результатам анализа "наблюдается стабильно низкий уровень аффилированности сторон", отметили в Корпорации МСП. В 2017 и 2018 годах также наблюдался низкий уровень аффилированности через совпадение номеров телефонов и адресов местонахождения (юридических адресов) малого и среднего бизнеса и заказчиков - 159 и, соответственно, 207 пар "заказчик - поставщик".

"Данное исследование проводится в ряде мероприятий для обеспечения принципов открытости и прозрачности закупок. Такую работу мы ведем с компаниями, которые находятся в периметре нашего мониторинга. Сейчас их 1,8 тыс., а с 2022 года будет 3,5 тыс.", - приводится в сообщении комментарий генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича.

С 1 января 2022 года повышается обязательная доля закупок у малого и среднего бизнеса, она составит 25%, а также с 18% до 20% от общей стоимости заключенных договоров повысится квота на проведение закупок в рамках особой процедуры. Речь идет о так называемых спецторгах, к участию в которых допускаются только субъекты МСП.

Как ранее сообщали в КМСП, доля закупок у малых и средних предприятий по № 223-ФЗ в общем объеме закупок госкомпаний выросла до 34% в I полугодии, за аналогичный период 2020 года показатель составил 17%. За I полугодие крупнейшие заказчики в рамках № 223-ФЗ заключили более 305 тыс. договоров на общую сумму 5,5 трлн руб. Объем закупок у МСП при этом составил 1,9 трлн рублей. При этом 62,8% договоров заключены с компаниями сектора МСП по итогам закупок в электронной форме. Доля закупок по таким договорам в общем объеме составила 67,2%.