На Конгрессе ECUMENE 2021 обсудили энергетический сектор в условиях энергоперехода

ТАСС, 1 октября. В рамках секции "Энергетический сектор в эпоху энергоперехода" на Конгрессе ECUMENE 2021 (16+) рассмотрели порядок грамотного осуществления энергоперехода, а также достижения энергетического баланса. По словам модератора дискуссии, первого вице-президента Газпромбанка Натальи Третьяк, в мировой повестке актуальность энергетического перехода давно перестала быть дискуссионным вопросом, поскольку необходимость такого перехода признается всеми.

Генеральный директор ФГБУ "Российское энергетическое агентство" (РЭА) Минэнерго России Алексей Кулапин назвал энергетический переход общемировым трендом. По его словам, в прошлом году общий уровень инвестиций в энергетический переход составил более $500 млрд. Среди всех стран наибольший рост приходится на Европейский союз - примерно 67% по отношению к уровню 2019 года. Также важно то, что благодаря большим запасам углеводорода и развитой инфраструктуре поставок российский ТЭК является ключевым игроком на мировых традиционных рынках энергетики.

В российском ТЭК используется несколько методов поддержки энергоперехода: это реализация программы поддержки зеленой энергии на основе возобновляемых источников энергии, программ поддержки модернизации электрооборудования для повышения его энергоэффективности, программы поддержки электромоторного и прочего низкоуглеродного транспорта, внедрение механизма низкоуглеродных сертификатов. Таким образом, комплекс мер в России охватывает почти все направления ТЭК, заметил эксперт.

За последние годы в этой области сделано многое. Алексей Кулапин отметил, что в результате системных мер государственной поддержки российской возобновляемой энергетики прошлый год стал уникальным: впервые объемы ввода генерирующих объектов на основе Солнца и ветра превысили объемы ввода традиционной генерации. "Это определенно прорыв, и важно не сбавлять темпы и продолжать двигаться в намеченном направлении", - заявил спикер.

В качестве необходимого шага эксперты отметили модернизацию сферы атомной энергетики. Председатель INDEPENDENT ENERGY (Россия) и со-основатель DN Platform Фуад Ахундов убежден, что в существующем виде этот сектор не сможет дать ответы на те требования, которые все принимают. Как заметил спикер, для ренессанса атомной энергетики необходимо вовлечь новых игроков в процесс возведения станций, а также пересмотреть масштабы.

Все участники дискуссии осознают важность диалога. Так, старший вице-президент по устойчивому развитию ПАО "ГМК "Норильский никель" Андрей Бугров отмечает: "Нет единства мнений по поводу того, какие технологии причислять к тем, которые помогут энергопереходу. Гринпис утверждает, что надо исключить крупные ГЭС плотинного типа из перечня "зеленых" возобновляемых источников энергии, аргументируя это тем, что они являются мощными источниками парникового газа. Есть исследования, которые показывают противоположные выводы".

Для того, чтобы все факторы двигались в одном направлении, надо иметь общий план - и есть предпосылки для его разработки. Одна из важных инициатив - создание на базе ООН рабочей группы по методологии подсчета выбросов парниковых газов. О перспективах ее появления рассказал директор Центра международного промышленного сотрудничества ЮНИДО в РФ Сергей Коротков. "ЮНИДО как техническое средство, занятое вопросом промышленности и экологии, как раз для этого подходит - у нас есть и методология, и техники таких подсчетов, которые могли бы применяться всеми странами-членами ООН", - поделился он с участниками дискуссии.

Секция стала важной площадкой для обмена опытом работы в период энергоперехода. Она продемонстрировала наличие точек соприкосновения для сотрудничества между ЕС и Россией. "Уверена, что такая площадка как ECUMENE позволит нам достичь консенсуса и нашей общей цели - сохранить природу и передать ее нашим детям в цветущем состоянии", - подытожила встречу модератор Наталья Третьяк.

ТАСС - генеральное информационное агентство Первого Международного Конгресса по ответственному финансированию Ecumene 2021.