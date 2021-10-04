На Конгрессе ECUMENE рассказали о принципах раскрытия информации об устойчивом развитии

ТАСС, 4 октября. Прозрачность и раскрытие информации имеют основополагающее значение для ответственного финансирования. Как и какую информацию об устойчивом развитии нужно раскрывать, с какими проблемами сталкиваются инвесторы и эмитенты - о самых важных аспектах современного предоставления информации рассказали международные эксперты Конгресса по устойчивому развитию и ответственному финансированию ECUMENE 2021 (16+).

Как отметила модератор дискуссии, заместитель председателя правления Газпромбанка Елена Борисенко, нефинансовая отчетность требует осознанности бизнеса. Необходима определенная зрелость, чтобы бизнес был готов говорить открыто с инвесторами, акционерами и со всеми участниками рынка не только о своих успехах, но и о своих проблемах.

Генеральный директор АНО "Центр международных и сравнительно-правовых исследований" Екатерина Салугина-Сороковая отметила, что сегодня идет тренд на soft-law. Однако несмотря на позитивность этого тренда, уже сейчас очевидны его проблемы. "Информация собирается на основе разрозненных методик и стандартов, представляется в форме, которую по своему усмотрению выбирает компания, верифицируется в соответствии с технологией третьей компании. В итоге инвестор не знает, насколько корректно компания предоставляет свои ESG-показатели и какой информации стоит доверять", - пояснила Екатерина Салугина-Сороковая.

Она добавила, что новые правила [раскрытия информации] разрабатываются на разных уровнях, но не хватает рамок, в которые эти правила можно было бы вписать. "Тенденция относительно гармонизации различных подходов к оценке ESG-рейтингов, стандартов нефинансовой отчетности, которая существует в России и в мире, очень правильная. Необходимо выработать глобальные стандарты", - сообщила эксперт.

Руководитель Sustainalytics Майкл Джентзи согласился с тем, что инвесторы и эмитенты сегодня хотят получить высококачественные глобальные согласованные стандарты. Однако спикер обратил внимание, что речь идет не о гармонизации или унификации, а именно о согласованности стандартов. Он также заметил, что раскрытие может происходить в разных условиях и на разных уровнях, но основополагающий принцип, лежащий в основе обсуждаемого тренда, заключается в транспарентности. "Я понимаю, что эмитенты должны чувствовать себя комфортно, но мы все равно должны раскрывать информацию о хорошем, плохом и злом. Если вы хотите иметь положительную репутацию среди инвесторов, сегодня недопустимо раскрывать только хорошую информацию", - подчеркнул Майкл Джентзи.

О других важных принципах качественного раскрытия информации рассказала директор, руководитель направления по ответственному финансированию Кембриджского университета Элис Чэппл. По ее словам, компании не должны находиться в вакууме собственных данных. Они должны четко оценивать свое влияние на устойчивое развитие в целом и раскрывать материалы, связанные с глобальными точками отсчета и целями устойчивого развития.

"Сегодня картина очень динамичная, потому что меняется поведение потребителей, усиливается их давление, меняются сами правила. Так что инвесторам необходимо знать не просто о том, что важно для компании сейчас. Раскрытие информации должно также касаться будущего. Несомненно, сведения, касательно актуальных выбросов, очень важны. Но также важно, чтобы была определенная четкость и ясность для инвесторов, какие могут быть риски в будущем. Данные на данный момент - это часть общей картины", - резюмировала Элис Чэппл.

ТАСС - генеральное информационное агентство Первого Международного Конгресса по ответственному финансированию Ecumene 2021.