В Кремлевском дворце Андрис Лиепа представит вечер, посвященный Г.С. Улановой

ТАСС, 4 октября. "Галина Уланова. Далекая близкая звезда" (6+) - очередной концерт проекта "Автографы и имиджи" - 11 октября соберет на одной сцене самых ярких звезд русского балета. В концерте примут участие заслуженная артистка России Нина Капцова (Большой театр), Ольга Смирнова (Большой театр), заслуженная артистка России Оксана Кардаш (Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко), заслуженная артистка России Екатерина Борченко (Михайловский театр), заслуженная артистка России Екатерина Осмолкина (Мариинский театр), Дарья Хохлова (Большой театр), Дина Левин (Музыкальный театр им. К. Станиславского и Вл. Немировича-Данченко), заслуженный артист России Семен Чудин (Большой театр), заслуженный артист России Владимир Шкляров (Мариинский театр), Артемий Беляков (Большой театр), Ксандер Париш (Мариинский театр), Иван Михалёв (Музыкальный театр им. К. Станиславского и Вл. Немировича-Данченко), Иван Зайцев (Михайловский театр) и другие известные танцовщики.

В программе гала-концерта фрагменты классических балетов из репертуара великой Улановой и работы современных хореографов. Режиссер и ведущий концерта - народный артист России Андрис Лиепа.

Одним из главных сюрпризов вечера станет премьера номера "Взгляд" в исполнении Дины Левин и Семена Чудина хореографа-постановщика Ильи Живого. "Все мы находимся в постоянном бесконечном круговороте суеты, проблем и переживаний, но иногда благодаря какому-то триггеру мы внезапно отвлекаемся от них и погружаемся в иное состояние, - говорит хореограф постановщик номера Илья Живой. - Таким триггером может быть прекрасная мелодия, давно забытый запах, необычный пейзаж или что-то другое. В этом номере таким триггером становится взгляд другого человека, встречаясь с которым человек переносится в другую реальность. При создании этого номера я вдохновлялся образом Галины Сергеевны Улановой, представляя ее в своей роскошной огромной квартире в высотке на Котельнической набережной с лучшим видом в Москве. Я воображал, как она смотрела на Кремль, на эту шикарную набережную и тосковала при этом по своему любимому Ленинграду".

В рамках проекта в Паркетном фойе Кремлевского дворца откроется фотовыставка с фотографиями из архива агентства ТАСС разных лет, на которых Г.С. Уланова запечатлена в жизни и на сцене.

"Автографы и имиджи" - культурно-просветительский проект народного артиста России Андриса Лиепы, в рамках которого зрители знакомятся с творчеством выдающихся танцовщиков современности. С огромным успехом прошли гала-вечера памяти Рудольфа Нуреева, Майи Плисецкой, Вацлава Нижинского, Мариса Лиепы. Гала-вечер, посвященный Улановой, станет продолжением этой знаменитой серии. Купить билеты можно в кассах ГКД и Ticketland.

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