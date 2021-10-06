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Эксперты обсудят проект Федерального бюджета 2022-2024

На сессии Координационного клуба Вольного экономического общества обсудят, позволят ли приоритеты главного финансового документа страны достигнуть национальные цели развития

ТАСС, 6 октября. 7 октября 2021 года в 15:30 в онлайн-формате состоится 30-я экспертная сессия Координационного клуба Вольного экономического общества России на тему: "Бюджетная политика 2022-2024: расставляя приоритеты" (0+).

Проект федерального закона "О Федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" был одобрен  21 сентября на заседании Правительства России и внесен в  Государственную думу 30 сентября.

Эксперты ВЭО России обсудят, о чем говорят основные параметры главного финансового документа страны, позволят ли его приоритеты достигнуть национальные цели развития и насколько они соответствуют цели - перейти от восстановления к устойчивому экономическому росту.

"По проекту бюджета на 2022 год расходы превысят 23,6 трлн рублей, при этом  35% всех расходов, предусматриваемых в следующем году - социальные. Движение в сторону решения социальных проблем, усиление социальной направленности - позитивная тенденция. Эксперты ВЭО России давно говорят о том, что основная болевая точка российской экономики в течение ряда лет - социальный блок, и, в первую очередь, - это стагнирующие доходы населения. России жизненно необходим переход к "человекоориентированной" социальной модели развития, а не простое приращение численных показателей в экономике, - это наше консолидированное мнение", - отметил президент ВЭО России, президент Международного Союза экономистов Сергей Бодрунов.

В дискуссии примут участие:

  • Сергей Бодрунов, президент Вольного экономического общества России, президент Международного Союза экономистов
  • Александр Мурычев, член Президиума ВЭО России, исполнительный вице-президент РСПП
  • Сергей Рябухин, вице-президент ВЭО России, первый заместитель председателя Комитета по бюджету и финансовым рынкам Совета Федерации ФС РФ
  • Александр Широв, член Правления ВЭО России, директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, член-корреспондент РАН
  • Борис Порфирьев, член Президиума ВЭО России, научный руководитель Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, академик РАН
  • Михаил Шмаков, член Президиума ВЭО России, председатель Федерации независимых профсоюзов России
  • Анастасия Алехнович, заместитель генерального директора Аналитического центра Москвы
  • Сергей Белев, заведующий лабораторией бюджетной политики Института экономической политики им. Е.. Гайдара
  • Андрей Чернявский, ведущий научный сотрудник Института "Центр развития" НИУ ВШЭ
  • Александра Осмоловская-Суслина, руководитель направления "Фискальная политика" Экономической экспертной группы
  • и другие.
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