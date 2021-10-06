Эксперты обсудят проект Федерального бюджета 2022-2024

ТАСС, 6 октября. 7 октября 2021 года в 15:30 в онлайн-формате состоится 30-я экспертная сессия Координационного клуба Вольного экономического общества России на тему: "Бюджетная политика 2022-2024: расставляя приоритеты" (0+).

Проект федерального закона "О Федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" был одобрен 21 сентября на заседании Правительства России и внесен в Государственную думу 30 сентября.

Эксперты ВЭО России обсудят, о чем говорят основные параметры главного финансового документа страны, позволят ли его приоритеты достигнуть национальные цели развития и насколько они соответствуют цели - перейти от восстановления к устойчивому экономическому росту.

"По проекту бюджета на 2022 год расходы превысят 23,6 трлн рублей, при этом 35% всех расходов, предусматриваемых в следующем году - социальные. Движение в сторону решения социальных проблем, усиление социальной направленности - позитивная тенденция. Эксперты ВЭО России давно говорят о том, что основная болевая точка российской экономики в течение ряда лет - социальный блок, и, в первую очередь, - это стагнирующие доходы населения. России жизненно необходим переход к "человекоориентированной" социальной модели развития, а не простое приращение численных показателей в экономике, - это наше консолидированное мнение", - отметил президент ВЭО России, президент Международного Союза экономистов Сергей Бодрунов.

В дискуссии примут участие: