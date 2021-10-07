Семь молодежных центров откроются в Сургутском районе до 2023 года

ТАСС, 7 октября. Семь молодежных центров откроются до конца 2023 года для жителей Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО). На эти цели из районного бюджета будет выделено 185 млн рублей, сообщил журналистам в среду глава района Андрей Трубецкой.

"Все центры будут оснащены по единому стандарту, но с учетом интересов молодежи в дальнейшем будет закупаться дополнительное оборудование: агробио-комплекс, лазертаг, пейнтбол и так далее. До конца 2023 года в Сургутском районе откроются семь таких молодежных центров", - пояснил Трубецкой.

Он уточнил, что первый такой центр открылся сегодня в сельском поселении Высокий мыс, до конца текущего года подобные центры появятся в сельских поселениях Угут, Русскинская, а также в Локосово. Во все молодежные центры закупается необходимая мебель для коворкинга, кофе-машины, настольные игры, медиа-оборудование, а также оборудуются кибер–классы.

"Здесь молодое поколение сможет заниматься не только прикладными науками, но и общаться, проводить время с пользой для себя", - добавил Трубецкой.

Сургутский район считается самым крупным районом в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре по численности населения (125 тыс. человек) и объему промышленного производства. В настоящее время включает четыре городских поселения - Лянтор, Федоровский, Белый Яр, Барсово, и девять сельских поселений - Нижнесортымский, Солнечный, Локосово, Русскинская, Сытомино, Лямина, Тундрино, Угут и Ульт-Ягун.