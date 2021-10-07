"Газпром трансгаз Волгоград" готов к работе в осенне-зимний период 2021-2022

ТАСС, 7 октября. Комиссия ПАО "Газпром" завершила проверку готовности производственных объектов ООО "Газпром трансгаз Волгоград", расположенных в Волгоградской, Воронежской, Ростовской, Саратовской областях и Республике Калмыкия.

В ходе проверки комиссия оценила готовность объектов газотранспортной системы Общества к работе в предстоящий период пиковых нагрузок, рассмотрела данные по загрузке компрессорных станций, провела анализ выполнения планов и мероприятий по подготовке ООО "Газпром трансгаз Волгоград" к работе в осенне-зимний период, в том числе выполнение планов капитального ремонта газопроводов и других объектов компании. В рамках проведенной проверки были проведены противоаварийные тренировки на объектах предприятия. Комиссия дала положительную оценку готовности Общества к действиям при возникновении аварийных ситуаций.

На основании проведенных проверок и анализа состояния основного и вспомогательного оборудования комиссия ПАО "Газпром" признала объекты ООО "Газпром трансгаз Волгоград" готовыми к эксплуатации в осенне-зимний период 2021/2022 гг.

"Наше предприятие ежегодно самым тщательным образом готовится к подаче газа населению, социальным объектам и промышленным предприятиям в осенне-зимний период. Мы проводим своевременный значительный объем диагностических обследований и капитальных ремонтов нашей газотранспортной системы, что дает возможность бесперебойно, круглый год обеспечивать "голубым топливом" наших потребителей в 68 муниципальных образованиях пяти российских регионов нашего присутствия и поставлять газ для транспортировки по экспортным маршрутам", - сообщил генеральный директор ООО "Газпром трансгаз Волгоград" Юрий Марамыгин.

Справка:

ООО "Газпром трансгаз Волгоград" - 100-процентное дочернее общество ПАО "Газпром", осуществляющее транспортировку природного газа на территории Волгоградской, Ростовской, Воронежской и Саратовской областей, Республики Калмыкия, транзит газа в центральную часть России и на экспорт в страны Европы.

Компания эксплуатирует 7,6 тыс. км магистральных газопроводов. Транспортировку природного газа обеспечивают 13 компрессорных станций, где эксплуатируется 188 газоперекачивающих агрегатов суммарной мощностью 1 тыс. 833,7 МВт. Общество эксплуатирует 233 газораспределительных станции, 8 передвижных автогазозаправщиков.

По территории ответственности предприятия проходят газопроводы "Средняя Азия - Центр", "Союз", "Оренбург - Новопсков", "Петровск - Новопсков", "Уренгой - Новопсков", "Починки - Изобильное - Северо-Ставропольское ПХГ".

Коллектив предприятия насчитывает около 5 тыс. человек. Головной офис расположен в Волгограде.

ООО "Газпром трансгаз Волгоград" сертифицировано по стандартам системы менеджмента качества ISO 9001:2015 и системы экологического менеджмента ISO 14001:2015.