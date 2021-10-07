В МГИМО обсудят 30-летие отношений России и АСЕАН

​​​​​​ТАСС, 7 октября. В рамках XIII конвента РАМИ (18+) состоится международная научно-практическая конференция "Россия и АСЕАН в АТР: динамика взаимодействия, региональные процессы и глобальный контекст".

Конференция пройдет 15-16 октября и будет приурочена к 25-летию диалогового партнерства и 30-летию отношений России и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) - международной политической и экономической организации, объединяющей 10 стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

В ходе конференции планируется обсудить актуальные вопросы сотрудничества России и АСЕАН, дать оценку текущему состоянию диалогового партнерства в условиях пандемии, проанализировать динамику развития региона ЮВА, а также выявить основные тренды политического и экономического развития отдельных стран-членов Ассоциации.

"В 2021 году Россия и АСЕАН отмечают двойной юбилей - 30-летие отношений и 25-летие диалогового партнерства. За прошедшее время взаимодействие России и Ассоциации вышло на принципиально новый уровень - уровень стратегического партнерства. Вместе с тем общая динамика международных процессов, вызовы, связанные с пандемией коронавируса нового типа, рост китайско-американских противоречий, которые оказывают влияние и на ситуацию в Юго-Восточной Азии, социально-политические и экономические трансформации в отдельных странах региона сподвигают нас к тому, чтобы снова и снова сверять часы с нашими партнерами по АСЕАН, объективно и взвешенно анализировать вопросы, представляющие для нас взаимный интерес. Конференция "Россия и АСЕАН в АТР: динамика взаимодействия, региональные процессы и глобальный контекст" в рамках XIII Конвента Российской ассоциации международных исследований (РАМИ) нацелена именно на такой профессиональный академический диалог между экспертно-аналитическими сообществами России и стран АСЕАН", - отметила и.о. директора Центра АСЕАН при МГИМО Екатерина Колдунова.

XIII Конвент РАМИ соберет более 2 тыс. ведущих российских и зарубежных ученых, которые обсудят эволюцию российской внешней политики за последние три десятилетия, специфику и динамику отношений с новыми независимыми государствами и трансформацию социальной политики в современных реалиях.

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