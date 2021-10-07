Матвиенко: на Евразийском женском форуме предпримут меры антиковидной безопасности

ТАСС, 7 октября. Третий Евразийский женский форум (6+), который состоится в Санкт-Петербурге 13-15 октября, будет представительным и пройдет в очном режиме. Об этом рассказала журналистам председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Уверена, форум будет проведен на высочайшем организационном уровне. Встречаться, вести дискуссии и обсуждать роль женщин в новом глобальном мире нужно очно", - подчеркнула спикер верхней палаты российского парламента.

Валентина Матвиенко сообщила, что в связи с пандемией предприняты исчерпывающие меры, чтобы форум прошел в безопасной обстановке. Она отметила, что с самого первого дня подготовки форума организаторы находятся в тесном сотрудничестве с Роспотребнадзором и лично с его главой Анной Поповой.

По ее словам, в Таврическом дворце и Парламентском центре, где состоятся основные мероприятия, организованы "чистые зоны". Участников будут регулярно тестировать, измерять температуру. Также введен масочный режим, рассадка с учетом социальной дистанции.

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