Бренд ACOOLA принимает ежегодный KIds Fashion Fest в пространстве Raskroi

ТАСС, 8 октября. В творческом пространстве Concept Group RASKROI в Санкт-Петербурге 1 и 2 октября прошел фестиваль детской моды KIDS FASHION FEST. Спонсор фестиваля, принадлежащий Concept Group бренд детской одежды ACOOLA, приветствовал на своей площадке модельеров из России и других стран.

В рамках фестиваля прошел показ новых детских коллекций. А также свою коллекцию AW_21 представил бренд ACOOLA. Участникам мероприятия была предоставлена возможность попасть в мастерские, где создаются коллекции бренда.

Генеральный директор ООО "Концепт Груп" Анастасия Немаева считает важным проводить такие мероприятия: "Kids Fashion Fest - это про надежду, про то, что жизнь, несмотря ни на что, должна радовать, дети должны быть красивыми и счастливыми. Такие мероприятия показывают и новых дизайнеров, и разнообразие подходов к разработке коллекций. Мы рады участвовать в таком показе и пригласили провести его у нас, в Concept Group, в творческом пространстве RASKROI. Эта площадка объединяет технологии, моду, креаторов и производителей".

В модном показе приняли участие дети из разных городов России: Мурманска, Сочи, Казани, Санкт-Петербурга и других. Все модели проходят обучение в агентстве Musthave и уже имеют опыт в демонстрации модной одежды.

Также была продемонстрирована уникальная коллекция для детей с особенностями развития от юного дизайнера Левы Супергероя, который родился с тяжелым диагнозом - аплазия руки, но не сдался и разработал вместе с мамой адаптивную одежду для детей с протезами.

Благотворительный фонд "Система" (оператор социальных инвестиций АФК "Система") совместно с фондом-партнером "Волонтеры в помощь детям-сиротам" в рамках программы "Лифт в будущее" предоставил возможность поучаствовать в образовательном проекте для подростков из сиротских учреждений и семей в сложной жизненной ситуации "ЛИФТБЕЗОТКАЗА".

Представленные коллекции продемонстрировали много оригинальных идей от талантливых дизайнеров, для которых и была создана площадка RASKROI.