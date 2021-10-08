В. Матвиенко открыла дневной марафон "Компас женского лидерства"

​​​​​ТАСС, 8 октября. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко дала старт дневному марафону "Компас женского лидерства #МягкаяCила" (6+).

Спикер СФ в видеообращении к участникам отметила, что предстоит 16 часов делового и дружеского общения и обсуждения актуальных и для отдельных регионов, и для всей страны вопросов. "Марафон, который начнется на берегах Тихого океана и пройдет через 11 часовых поясов страны, подведет итоги региональной недели Третьего Евразийского женского форума".

Валентина Матвиенко назвала значимой каждую тему, которую предстоит обсудить на марафоне: от вопросов экологии и инвестиций до путей развития международных партнерских и экономических связей. Среди важнейших тем - женщины в науке и в бизнесе, женщины и цифровизация, участие женщин в "зеленой экономике".

По ее словам, главный смысл марафона в том, что представленные на нем проекты помогут регионам найти партнеров в решении общих проблем и узнать опыт женщин, добившихся успеха в самых разных отраслях. Особо Валентина Матвиенко отметила участниц образовательной программы "Женщина-лидер", созданной при поддержке Совета Евразийского женского форума. "Они прошли хорошую школу, серьезный отбор и готовы внести огромный вклад в развитие своей родины - большой и малой".

Марафон организован Мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия - страна возможностей" совместно с Советом Евразийского форума при Совете Федерации. Партнером мероприятия выступает Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ". Марафон проходит в гибридном формате.

Гостями дневного марафона станут сенаторы, депутаты Государственной Думы, руководители российских регионов, бизнеса и общественных организаций, выпускницы программы "Женщина - лидер", победители и финалисты конкурсов президентской платформы "Россия - страна возможностей".

Видео доступно по ссылке.

Организаторы Третьего Евразийского женского форума: Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Межпарламентская Ассамблея государств - участников Содружества Независимых Государств. Оператор форума - Фонд Росконгресс.

Фонд Росконгресс - социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных, деловых, общественных, спортивных мероприятий и событий в области культуры, созданный в соответствии с решением Президента Российской Федерации.

Фонд учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.

Мероприятия Фонда собирают участников из 208 стран и территорий, более 15 тыс. представителей СМИ ежегодно работают на площадках Росконгресса, в аналитическую и экспертную работу вовлечены более 5 тыс. экспертов в России и за рубежом. Установлено взаимодействие со 160 внешнеэкономическими партнерами, объединениями промышленников и предпринимателей, финансовыми, торговыми и бизнес-ассоциациями в 75 странах мира.

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