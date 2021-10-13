Многопрофильная инженерная олимпиада "Звезда": старт дан

ТАСС, 11 октября. На календаре осень, а значит, школьники вновь могут попробовать свои силы в одном из самых масштабных интеллектуальных конкурсов России - многопрофильной инженерной олимпиаде "Звезда". Отборочные туры начнутся с 13 октября.

МИО "Звезда" - это уникальный проект по подготовке научных и инженерных кадров для страны. Основным организатором мероприятия является Южно-Уральский государственный университет. Сегодня география олимпиады широка - это 82 региона нашей страны. Олимпиада призвана стимулировать у школьников интерес к научно-исследовательской деятельности, помочь определиться с выбором будущей профессии.

Предметы олимпиады в этом году остались прежними: "Русский язык", "Обществознание", "История", "Право", "Экономика", "Психология", "Перевод и переводоведение", "Международные отношения". Два предмета - "Техника и технологии" и "Естественные науки" - традиционно включены в Перечень Российского совета олимпиад школьников, утвержденный Министерством образования и науки РФ. А это значит, что победители олимпиады по этим дисциплинам имеют особые права и преимущества при поступлении в вузы, вплоть до поступления в вуз вне конкурса без экзаменов. Победители и призеры по остальным предметам получают дополнительные индивидуальные баллы.

Отборочный этап проводится в очной форме и в режиме онлайн. Школьники выполняют олимпиадные задания в образовательных организациях, на площадках вузов-партнеров. Интернет-тур стартует с 1 ноября и продлится до 15 декабря.

Кто может участвовать? Школьники с 6 по 11 класс (возраст зависит от выбора предмета). Для самых маленьких организаторы проводят олимпиаду "От звездочек - к звездам!". В ней могут участвовать учащиеся с 1 по 5 класс.

После 15 декабря оргкомитет приступает к формированию списков участников, допущенных к заключительному этапу. Имена будут опубликованы на сайте проекта в январе. Далее самых успешных школьников ждет заключительный этап олимпиады.

Подробнее познакомиться с правилами участия в Олимпиаде, предметами и профилями, графиком отборочных туров можно на сайте проекта.