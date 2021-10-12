Холдинг ВМП обеспечил своими материалами защиту более 100 млн кв. м поверхностей за 30 лет

ТАСС, 12 октября. Научно-производственный холдинг "ВМП" отмечает 30-летний юбилей. За время работы он обеспечил своими материалами защиту более 100 млн кв. м поверхностей, сообщили во вторник в пресс-службе холдинга.
"В ноябре 2021 года Научно-производственный холдинг "ВМП" отмечает юбилей, свое 30-летие компания встречает на лидирующих позициях в области разработки и производства индустриальных защитных лакокрасочных покрытий. В основе достижений предприятия находятся качество и технологичность продукции, внимательное отношение к потребностям заказчиков. За время работы материалами ВМП защищено более 100 000 000 кв. метров поверхностей, среди них множество ответственных объектов и уникальных инженерных сооружений. Постоянными заказчиками ВМП являются более 3500 предприятий, среди которых Газпром, Роснефть, Транснефть, ЛУКОЙЛ, СИБУР, РУСАЛ, ЕВРАЗ, УГМК, Норильский никель, ОСК, РусГидро, РосАтом, Роскосмос, Алмаз-Антей и другие", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ассортимент продукции холдинга включает более 80 наименований: антикоррозионные лакокрасочные материалы, огнезащитные составы и полимерные покрытия пола, металлические порошки. "Защитные покрытия прошли испытания в ведущих исследовательских центрах и лабораториях, имеют более 200 заключений от десятков отраслевых институтов. Материалы включены в государственные стандарты, отраслевые и руководящие документы, реестры крупнейших российских компаний. В холдинг ВМП входят научные, производственные и сервисные предприятия. Более 500 сотрудников холдинга объединяет профессионализм, трудолюбие и стремление к высоким результатам", - подчеркивает пресс-служба.
О ВМП
ВМП располагает тремя производственными комплексами: высокотехнологичный завод в Арамили - городе-спутнике Екатеринбурга, Научно-производственное предприятие "ВМП-Нева" в Санкт-Петербурге, завод в Нур-Султане (Казахстан). Оперативную поставку продукции и техническую поддержку обеспечивают более 25 официальных представительств в России и за рубежом. Материалы ВМП применяются в России, Беларуси, Казахстане, Латвии, Молдове, Узбекистане, а также продукция поставляется в Турцию, Бангладеш, Киргизию, Индию, Вьетнам и другие страны.