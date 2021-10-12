Замглавы "Сбера": виртуальные ассистенты создали связь с клиентом на эмоциональном уровне

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Виртуальные ассистенты, созданные специалистами "Сбера", позволили наладить контакт с клиентом на эмоциональном уровне. Об этом заявил во вторник на международной конференции по финансам Sibos-2021 исполнительный вице-президент и CTO "Сбера", руководитель блока "Технологии" Давид Рафаловский, его слова передает пресс-служба банка.

Sibos-2021 проходит с 11 по 14 октября, это одна из крупнейший мировых конференций по финансам. Сбербанк является традиционным участником Sibos.

"Решение создать собственных виртуальных ассистентов "Салют", которые помогают клиентам в сложных транзакциях между каналами банка и создают уникальный пользовательский опыт, дало эффект синергии. Нам важно было создать связь с клиентом на эмоциональном уровне, что стало возможным благодаря мультимодальной архитектуре, в которой голос, прикосновения, жесты и компьютерное зрение в сочетании друг с другом могли обеспечить потрясающий пользовательский интерфейс", - цитирует пресс-служба Рафаловского.

Он рассказал, что "Сбер" из финансового института трансформировался в технологическую компанию, пойдя по пути развития собственной экосистемы и предлагая клиенту различные сервисы - от заказа такси до просмотра фильмов. В банковском бизнесе, подчеркнул он, возможности роста ограничены, и для развития нужно выходить за рамки обычных финансовых услуг: в условиях глобальной цифровизации клиенту недостаточно качественного банкинга, ему нужно нечто большее как на уровне продукта, так и на эмоциональном уровне, и одним из таких инструментов являются виртуальные ассистенты.

По мнению Рафаловского, через несколько лет виртуальные ассистенты будут повсюду, они будут присутствовать в различных девайсах и, вероятно, обретут более полную форму – например, в виде голограммы в дополнение к голосу. Это будут ассистенты, которым человек сможет доверять, которых он будет воспитывать и с которыми он будет дружить, считает топ-менеджер.

Sibos - ежегодная международная конференция, выставка и нетворкинг-мероприятие, организуемое SWIFT для финансовой индустрии. Конференция направлена на обсуждение наиболее актуальных проблем, стоящих перед финансовым сообществом. В 2021 году основным фокусом конференции стали вопросы перезагрузки финансовой экосистемы и ее адаптации для соответствия требованиям клиентов, регуляторов и общества в будущем.