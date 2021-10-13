В Москве 30 октября пройдет ежегодный Форум в области инвестиций Investment Leaders

ТАСС, 13 октября. В Ренессанс Москва Монарх Центр 30 октября состоится ежегодный Форум в сфере инвестиций и финансов (16+), в рамках которого участники рынка инвестиций продемонстрируют свои лучшие проекты, а также расскажут о самых доходных стратегиях инвестирования 2022 года.

Форум Investment Leaders призван объединить банкиров, инвесторов, трейдеров и предпринимателей, которые поделятся ключевыми решениями и стратегиями инвестирования в период изменений. Вас будут ждать семь параллельных тематических комнат, 40 часов уникального контента, более 100 спикеров, а также более 80 международных и российских компаний-участников Форума и Премии.

Среди обсуждаемых тем Форума: "Еврооблигации: как получать доход в валюте? Риски, возможности, перспективы", "Инвестиционный бум: новая эпоха фондового рынка", "Инвестиции в недвижимость: что ждет российский и международный рынки в ближайший год", "Высокорисковые инвестиции: максимальный доход при отсутствии гарантий".

В числе спикеров Форума Investment Leaders представители крупнейших российских и международных компаний, таких как "БКС Мир инвестиций", АО "Сбербанк Управление Активами", АО "Россельхозбанк", АО "ФИНАМ", Банк ВТБ, АО "Открытие Брокер", Global Factoring Network, АО "Газпромбанк", Банк "Санкт-Петербург", ПАО Банк "ФК Открытие", BCS Global Markets, ITI Capital, АО "НФК-Сбережения", ZIFFER GROUP, Московская школа управления "Сколково", ПАО "ГМК "Норильский никель".

Мероприятие проводится при поддержке Генеральных Партнеров - Госкорпорации "Росатом", АО "Атомэнергомаш", АО "Концерн Росэнергоатом", АО "НоваВинд".

"Участие в премии “Лидеры инвестиций” - это еще один шаг нашей компании в направлении развития долгосрочной инфраструктуры возобновляемой энергетики в России. Инвестиции в данный сектор обеспечивают эффективную интеграцию России в мировую экономику, в том числе, дают вклад в выполнение уже взятых международных обязательств в рамках глобальной климатической повестки", - отметил заместитель генерального директора по развитию и международному бизнесу АО "НоваВинд" Григорий Назаров.

"Благодарим Оргкомитет Премии “Лидеры инвестиций” за возможность стать Генеральным партнером события. Мы убеждены, что инвестиции в создание и развитие инновационных производств в атомной энергетике дадут дополнительный импульс для развития в РФ ядерной медицины и промышленности, увеличения продолжительности и улучшения качества жизни населения страны", - заявил Заместитель Генерального директора - директор по бизнес-развитию АО "Концерн Росэнергоатом" Никита Константинов.

Вечер пройдет в формате торжественной Церемонии награждения Лауреатов ежегодной Премии Investment Leaders, вручаемой наиболее успешным участникам рынка инвестиций. Партнеры Премии - АО "Русатом Гринвэй" и международный холдинг интегрированных коммуникаций "ADSbase".

Регистрация на Форум Investment Leaders - по ссылке.

Возрастная категория 16+