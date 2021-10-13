Ван И: Китай готов внести более весомый вклад в развитие сотрудничества в рамках СВМДА

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел КНР Ван И заявил на шестой встрече глав МИД стран-участниц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), что Китай готов внести новый и более весомый вклад в развитие сотрудничества в рамках СВМДА. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Генконсульства КНР в Екатеринбурге.

Темой встречи стала безопасность и устойчивое развитие Азии в посткоронавирусную эпоху.

"Член Госсовета КНР, министр иностранных дел Ван И 12 октября по видеосвязи из Пекина принял участие в шестой встрече глав МИД стран-участниц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Китай всегда был участником процесса СВМДА и продвигал его, отметил Ван И. Он заявил, что Китай готов внести новый и более весомый вклад в развитие сотрудничества в рамках СВМДА", - говорится в сообщении.

Как рассказали в генконсульстве, Ван И подчеркнул, что СВМДА должно идти в ногу со временем и использовать преимущества сотрудничества перед лицом серьезной эпидемической ситуации и "невиданных за последние сто лет изменений в мире". "Он призвал всех участников и дальше углублять противоэпидемическое сотрудничество, совместно работать над поддержанием безопасности и стабильности, активно содействовать восстановлению экономики и решительно практиковать мультилатерализм. Министр подчеркнул, что постоянное расширение партнерской сети СВМДА является растущей силой, направленной на успешное развитие международного сообщества, и придает положительный импульс демократизации международных отношений. По его словам, Китай готов сотрудничать со всеми сторонами для углубления и консолидации процесса СВМДА в постпандемический период, совместно содействовать развитию и стабильности в регионе, а также работать сообща над построением азиатского сообщества единой судьбы", - добавили в пресс-службе.