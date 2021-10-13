Си Цзиньпин заявил об ускорении формирования системы особо охраняемых природных территорий

ТАСС, 13 октября. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил на саммите руководителей в рамках пятнадцатого совещания Конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии, что в Китае ускоряется формирование системы особо охраняемых природных территорий, основу которых составляют государственные заповедники и национальные парки. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Генконсульства КНР в Екатеринбурге.

"Председатель КНР Си Цзиньпин 12 октября в формате видеосвязи из Пекина принял участие в саммите руководителей в рамках 15-го совещания Конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии (COP15). <…> Си Цзиньпин заявил, что в Китае ускоряется формирование системы особо охраняемых природных территорий, основу которых составляют государственные заповедники и национальные парки. В их число входят районы с важнейшими экосистемами, уникальнейшим природным ландшафтом, ценнейшими природными наследиями и богатейшим биоразнообразием, отметил он", - говорится в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что Си Цзиньпин отметил необходимость "выстраивать добрые отношения человека и природы под знаменем экологической цивилизации", "придать импульс глобальному устойчивому развитию за счет "зеленой трансформации"", "поставить во главу угла благосостояние народа, содействовать общественной справедливости и равенству", а также на основе международного права "отстаивать справедливую и рациональную систему глобального управления".

"Он призвал международное сообщество укреплять сотрудничество, действовать в унисон и объединять усилия в деле создания сообщества для жизни на Земле. <…> Си Цзиньпин призвал к достижению двойного выигрыша как в области экономического роста, так и в сфере защиты окружающей среды. <…> Си Цзиньпин отметил, что Китай добился заметных успехов в развитии экологической цивилизации. Китай будет и впредь продвигать строительство экологической цивилизации, неуклонно воплощать в жизнь новую концепцию инновационного, скоординированного, зеленого, открытого и общедоступного развития во имя построения прекрасного Китая", - отметили в генконсульстве.

Также, по их данным, Си Цзиньпин заявил о том, что Китай опубликует план действий ключевых секторов и соответствующие меры поддержки, создаст политическую систему достижения вышеуказанных задач и систему "1+N" в целях достижения пика углеродных выбросов и углеродной нейтральности. "Китай будет устойчиво продвигать оптимизацию структуры производства и энергетики, всемерно развивать возобновляемые источники энергии. Китай будет ускорять планирование и строительство ветроэнергетических и фотоэлектрических блоков в пустынных зонах, сказал Си Цзиньпин, добавив, что недавно началось строительство первой очереди проектов с установленной мощностью в 100 ГВт", - говорится в сообщении.