Заповедник "Царицыно" и НФПП провели концерт музыки "румынского Моцарта" Джордже Энеску

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Концерт музыки румынского композитора Джордже Энеску с прямой трансляцией на нескольких популярных площадках состоялся 30 сентября в музее-заповеднике "Царицыно" в Москве. Об этом сообщила в среду пресс-служба Национального фонда поддержки правообладателей (НФПП), выступившего организатором концерта.

"30 сентября на нескольких онлайн-площадках состоялась трансляция концерта "Вундеркинд из Ботошани", посвященного 140-летию со дня рождения выдающегося румынского скрипача, композитора, дирижера и педагога Джордже Энеску. Концерт прошел в рамках проекта "Посольские вечера в Царицыне", знакомящего зрителей с лучшими произведениями авторов из разных стран мира. Организаторами события выступили Национальный фонд поддержки правообладателей и музей-заповедник "Царицыно" при поддержке посольства Румынии в России", - говорится в сообщении.

В программе вечера прозвучали три произведения "румынского Моцарта" (Энеску, как и Моцарт, начал сочинять музыку в раннем детстве). Сюиту для фортепиано №2 ре мажор исполнил пианист Виталий Гаврук (Россия/Румыния). Он же вместе с флейтистом Антоном Сильверстовым (Россия) исполнил Кантабиле и престо для флейты и фортепиано. В завершение молодые российские музыканты Анастасия Мамяшева и Игорь Андросов сыграли одно из самых известных сочинений Энеску - Сонату для скрипки и фортепиано №3 ля минор. Концерт транслировали портал "Культура.РФ", соцсеть "Одноклассники", сайт музея-заповедника "Царицыно" и сайт проекта "Посольские вечера в Царицыне".

Открывая вечер, гендиректор музея-заповедника Елизавета Фокина отметила, что у территории, где располагается дворцово-парковый ансамбль "Царицыно", есть исторические пересечения с Румынией. В свою очередь, чрезвычайный и полномочный посол Румынии в РФ Кристиан Истрате рассказал о том, что многочисленные книги, мемуары и исследования, посвященные жизни и творчеству Энеску, создают портрет выдающегося человека и художника, воплотившего в своих произведениях душу румынского народа.

Исполнительный директор НФПП Наталья Гойденко напомнила, что музыкант открыл миру сокровища румынского фольклора, прославив творчество лэутаров - традиционных румынских и молдавских певцов и музыкантов. "Я очень рада, что благодаря сегодняшнему концерту и нашему проекту зрители могут насладиться сочинениями румынского классика, одного из крупнейших композиторов первой половины ХХ века, который, безусловно, сильно повлиял на следующие поколения музыкантов", - подчеркнула Гойденко, ее цитирует пресс-служба.

Ведущая вечера и куратор проекта Анна Генина рассказала, что Энеску много занимался благотворительностью, продвижением румынских музыкантов на мировой сцене, благодаря чему его имя стало знаковым для культуры Румынии. В Россию он впервые приехал в 1909 году с концертами, представив только что обнаруженный Седьмой скрипичный концерт Моцарта, затем в 1944 году стал первым президентом Общества дружбы СССР и Румынии, а в 1946 году прибыл в Москву с концертом, чтобы отметить вклад СССР в победу во Второй мировой войне. Музыкант дружил с Давидом Ойстрахом и многими другими советскими композиторами, рассказала Генина.