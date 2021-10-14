Клуб лидеров и Администрация Санкт-Петербурга подписали соглашение о сотрудничестве

ТАСС, 14 октября. Подписание соглашения о сотрудничестве между Администрацией Санкт-Петербурга и Ассоциацией "Клуб лидеров по продвижению инициатив бизнеса" состоялось на встрече предпринимателей с вице-губернатором Санкт-Петербурга Максимом Соколовым в рамках бизнес-миссии Клуба лидеров в Санкт-Петербурге.

В рамках соглашения планируется совместная работа над созданием условий для развития промышленности и реализации инновационных проектов, а также над привлечением в Санкт-Петербург инвесторов из других регионов.

Подписи под документом поставили президент "Клуба лидеров" Алексей Иванченко и председатель Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Кирилл Соловейчик.

"С каждым годом тема региональных практик, ключевых стратегических инициатив и обмена опытом между региональными бизнес-сообществами привлекает все большее внимание государственных органов, общественных организаций, предпринимателей и даже мирового сообщества. Надеюсь, что совместно выработанные проекты будут активно внедряться в Санкт-Петербурге, придадут новый импульс совершенствованию уровня качества продукции и услуг для обеспечения достойной жизни людей, устойчивого развития экономики города", - сказал вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов.

Президент "Клуба лидеров" Алексей Иванченко отметил, что такие встречи с участием вице-губернатора необходимы предпринимателям: "Это возможность, которую мы через клуб предоставляем на уровне как регионального правительства, так и федерального. На таких встречах можно обменяться опытом, мнениями, озвучить инициативы, получить ответы на вопросы".

По словам Алексея Иванченко ячейка Клуба лидеров в Санкт-Петербурге на сегодняшний день является самой крупной по количеству резидентов после Московской. "До конца года мы должны дойти до всех крупных городов - миллионников нашей страны", - сказал он.

Вячеслав Трактовенко, региональный координатор "Клуба лидеров" в Санкт-Петербурге и Ленинградской области: "И представители бизнеса, и администрация региона заинтересованы в плодотворном взаимодействии, без которого добиться серьезного роста большинства отраслей промышленности сложно. Однако найти точки соприкосновения интересов, научиться слышать друг друга - задача непростая. Опыт показывает, что нам удалось этого добиться: за семь лет работы клуба в Петербурге мы реализовали более 70 системных проектов по улучшению условий ведения бизнеса. Многие инициативы были реализованы впервые в стране, причем все они нацелены на создание благоприятных условий развития бизнеса, и я уверен, уже помогают петербургским предприятиям. Соглашение позволит вывести наше сотрудничество на новый уровень, сделать его еще более эффективным, а следовательно, и полезным для бизнеса".