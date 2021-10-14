Определены номинанты третьего этапа премии "Приоритет - 2021"

ТАСС, 14 октября. Оргкомитет Национальной премии в области передовых технологий "Приоритет - 2021" (12+) назвал номинантов третьего этапа рассмотрения конкурсных проектов. Отобрано 16 заявок из 12 регионов России, а всего с начала приема конкурсных работ в Оргкомитет поступило более ста заявок, сообщили в пресс-центре Премии.

Прием заявок на соискание премии "Приоритет - 2021" стартовал в марте, позади три этапа конкурса, последний заключительный этап продлится до 1-го ноября. Номинанты каждого этапа включаются в информационную кампанию и имеют возможность продвижения своей продукции через пресс-центр премии. Лидеров объявят на торжественной церемонии награждения лауреатов премии "Приоритет - 2021", которая состоится в конце ноября в Москве.

"Каждая из компаний-номинантов премии является региональным или федеральным отраслевым лидером, вкладывает ресурсы в разработку инновационных продуктов. На данный момент наибольшее количество заявок собрали номинации "Искусственный интеллект", "Информационные технологии" и "Аддитивные технологии", - рассказала руководитель пресс-центра премии "Приоритет - 2021" Гюльнара Паунежева.

Традиционно активными по числу заявок на участие в премии стали предприятия в номинациях "Медицина и здравоохранение", "Промышленное оборудование и приборостроение", "Электроника и робототехника", а также "Металлургия".

С проектными работами можно ознакомиться на официальном сайте премии.

Прием конкурсных проектов продолжается. Для этого необходимо заполнить заявку.

Организаторы и партнеры премии "Приоритет - 2021":

• Организатор Премии - Коммуникационная группа "Деловая лига".

• Оператор Премии - НП "Центр развития общественных коммуникаций".

• Генеральный партнер - Компания "Норникель".

• Официальный партнер - ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат".

• Генеральный информационный партнер - информационное агентство ТАСС.