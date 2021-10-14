Россияне написали юбилейный Экономический диктант

ТАСС, 14 октября. 12-13 октября в России и странах ближнего зарубежья, в том числе в Казахстане, Белоруссии, Монголии, Таджикистане, Армении, Узбекистане, состоялся пятый Всероссийский экономический диктант (0+), организованный Вольным экономическим обществом России и Международным Союзом экономистов при участии ведущих вузов России, администраций субъектов РФ и институтов РАН.

География акции и число ее участников растут на протяжении пяти лет. Россияне писали Экономический диктант преимущественно онлайн. В акции принимали участие и крупные региональные центры, и небольшие сельские поселения, такие как поселок Чунский Иркутской области и село Мусорка Самарской области. По предварительным итогам Экономический диктант написало более 211 тыс. человек. За всю историю акции - это рекорд.

"В современном быстроменяющемся мире каждому из нас необходима экономическая грамотность - это, в том числе, объективное представление о текущей социально-экономической повестке и моделях рационального экономического поведения, умение эффективно управлять личными финансами, оценивать финансовые возможности и риски. Эти знания позволяют принимать обоснованные решения, нести за них ответственность и планировать будущее", - рассказал о целях и задачах акции президент ВЭО России, президент Международного Союза экономистов Сергей Бодрунов.

Для того чтобы набрать 90 баллов и войти в число отличников Экономического диктанта, участникам нужно было обладать широким экономическим кругозором, быть в курсе основных вех экономической истории страны и разбираться в актуальной социально-экономической повестке. Необходимо было иметь знания, например, по таким вопросам: в какой форме черти платили оброк попу из сказки Пушкина, каких экономических взглядов придерживался Евгений Онегин, кто платил налог на бездетность в СССР и что отражают индексы Биг Мака и губной помады.

Вопросы Экономического диктанта разработаны Методической комиссией, в состав которой входят доктора экономических наук, преподаватели экономических дисциплин и обществознания, эксперты. Заданий было 30 - это больше, чем в предыдущих акциях. В их числе были и вопросы от Российского исторического общества.

"Важно знать экономическую историю страны, понимать тенденции экономического развития, что и почему происходило, как это связано с историей России, и как текущие события в экономической жизни страны отразятся на ее будущем", - пояснил Сергей Бодрунов.

Экономический диктант пишет не только молодежь. К акции присоединились чиновники, служащие, преподаватели и многие другие. Растёт и число участников "серебряного возраста".

О результатах Экономического диктанта-2021 можно будет судить после подведения итогов акции и формирования статистического и аналитического отчетов, которые, в том числе, позволят судить об уровне экономической грамотности населения в целом, а также по отдельным регионам России.

Итоги Экономического диктанта будут презентованы на Всероссийском экономическом собрании, посвященном профессиональному празднику "День экономиста" и 30-летию Международного Союза экономистов, которое состоится 11 ноября в Москве в Доме экономиста.