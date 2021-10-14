Замглавы ЕАКОП: IT-технологии дают возможность заниматься развитием креативной отрасли

ТАСС, 14 октября. Современные IT-технологии, используемые в сфере авторских прав, позволяют организациям по коллективному управлению авторскими правами (ОКУП) не тратить время на сбор статистики для распределения вознаграждений, а заниматься развитием отрасли. Такое мнение высказал заместитель генерального секретаря Евразийской конфедерации обществ правообладателей (ЕАКОП) Григорий Туринцев, выступая на заседании комитета ЕАКОП по информационным технологиям.

"Внедрение таких решений как n`RIS, Hypergraph, FONMIX Monitoring позволяет ОКУПам освободить себя от рутинной работы по сбору статистики использования произведений для корректного распределения вознаграждения, посвятив время совершенствованию отрасли, которая сейчас находится на пике своего развития", - сказал Туринцев.

На заседании прошла презентация всего пакета IT-сервисов, направленных на оптимизацию деятельности ОКУПов, для ознакомления с применяемыми технологиями присоединившихся к комитету представителей Казахстана и Молдавии, а также для постоянных членов комитета. В частности, руководитель проектов IPChain Владислава Корнева рассказала о преимуществах Hypergraph.

"Hypergraph - гибко настраиваемое программное обеспечение для ОКУПов, система для регистрации прав, сбора отчетов, распределения вознаграждения и взаимодействия с правообладателями. Он позволяет автоматизировать деятельность обществ по части работы как с авторскими, так и со смежными правами", - рассказала она, отметив, что с Hypergraph интегрированы такие решения, как FONMIX, FONMIX Monitoring, отправляющие статистику в IPChain облегчающие ОКУПам обеспечивать справедливое распределение вознаграждения.

Также были презентованы еще два узла сети IPChain - цифровая платформа IPEX и краудлендинговая платформа CO-FI, помогающие уже создателям контента разрешить финансовые вопросы: управлять и монетизировать объекты интеллектуальной собственности. По словам коммерческого директора IPEX Виктории Лысиковой, платформа позволяет совершать сделки с любыми видами объектов интеллектуальной собственности: музыкой, фотографиями, текстами, видео, софтом. Сейчас на платформе ведется полноценная работа с музыкальными произведениями и фонограммами, до конца 2021 года появятся и другие типы объектов.

Подводя итоги заседания, Туринцев отметил важность взаимного обмена информацией между участниками комитета из разных стран. По его словам, такой обмен уже сейчас дает возможности национальным авторам развиваться на новых рынках, получать необходимые сервисы в режиме онлайн и пользоваться трансграничными решениями.