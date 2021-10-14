В ТАСС благотворительные фонды презентовали культурные проекты по адаптации незрячих людей

ТАСС, 14 октября. На площадке информационного агентства ТАСС 14 октября 2021 года в рамках спецпроекта, посвященного 10-летию концепции тифлокомментирования в России, прошла презентация уникальных проектов, призванных существенно расширить горизонты инклюзии и изменить доступность искусства и культуры в стране.

Благодаря усилиям Благотворительного фонда Алишера Усманова и Института "Реакомп" при участии ведущих участников культурной сферы нашей страны более 300 тыс. россиян с нарушением зрения и их семьи получат уникальные возможности для диалога с различными формами творчества, которые ранее были им недоступны.

Директор фонда Алишера Усманова "Искусство, наука и спорт" Фатима Мухомеджан в приветственном слове поблагодарила Сергея и Ольгу Ваньшиных за участие и отметила, что созданная ими концепция тифлокомментирования уже меняет жизнь людей. Она также подчеркнула, что проект "Особый взгляд", инициированный для поддержки людей с нарушением зрения, это продолжение деятельности Фонда, которая всегда была направлена на доступность культуры и культурных произведений.

"Все наши проекты по адаптации и реабилитации незрячих людей реализованы с учетом вовлеченности и искренних эмоций. Такое может быть сделано только в атмосфере эмпатии. Сегодня с нами настоящие энтузиасты, люди с горящими глазами. Это мероприятие было инициировано Фондом для того, чтобы о проблеме услышали. Мы приглашаем ведомства, которые должны профильно в этом участвовать и все-таки сесть за стол переговоров для решения вопроса, который уже проработан максимально досконально", - призвала Фатима Мухомеджан.

На конференции присутствовала глава Департамента кинематографии Минкультуры России Светлана Максимченко. Она рассказала о проекте по модернизации кинозалов в малых городах и селах, реализуемой государством. С 2019 года в рамках нее ведомство настоятельно рекомендует обеспечивать кинозалы специализированными устройствами для людей с ограниченными возможностями. Помимо этого, Светлана рассказала о приказе, который вступает в силу с марта 2022 года.

"Мы вносим пункт, который обязывает создателей фильма, которые получают субсидию на производство кинокартины, доводить тифлокомментарии и субтитры до кинотеатров и непосредственно самих кинопоказов", - прокомментировала Глава Департамента.

Директор ГМИИ им. А. С. Пушкина Марина Лошак представила на конференции специальный проект учреждения "ТифлоМузей". Благодаря ему люди с нарушением смогут познакомиться с шедеврами из постоянной экспозиции и экспонатами крупнейших выставок музея.

"Живопись, рисунок и инсталляция, доступные для незрячих и слабовидящих, - это то, что делает возможным технологии тифлокомментирования в музее. Сергей Николаевич и Ольга Николаевна Ваньшины - советники и консультанты программы "Доступный музей" ГМИИ им. А.С. Пушкина с первых дней работы наших тактильных программ. За десять лет с момента презентации концепции тифлокомментирования в России пройден большой путь. Сегодня в Пушкинском музее реализуется множество экскурсионных программ для незрячих, а также обучение тифлокомментаторов и музейных специалистов. Опыт медиадоступности для людей с инвалидностью по зрению предлагает наш проект "ТифлоМузей", доступный для всех желающих на сайте Pushkinmuseum.art", - комментирует Марина Лошак.

В рамках проекта в Пушкинском музее запланированы живые экскурсии с тифлокомментированием, создание специальных подкастов об искусстве для людей с нарушением зрения, а также проведение занятий по тактильной коллекции ГМИИ им. А. С. Пушкина.

Директор кинотеатра "Художественный" Варвара Мельникова рассказала о регулярных тифлопоказах, проводимых при поддержке программы "Особый взгляд" фонда Алишера Усманова "Искусство, наука и спорт". Они запланированы ежемесячные благотворительные кинопоказы для людей с нарушением зрения.

"Для кинотеатра "Художественный" показы с возможностью тифлокомментирования - это часть нашей миссии. Мы хотим, чтобы как можно больше людей смогли сделать хорошее кино частью своей жизни. В "Художественном" есть все техническое оборудование, чтобы такие сеансы проходили регулярно. Мы уже запускали в таком формате "Круэллу", а в следующем месяце запустим в тифлопоказ "Вечных" от MARVEL. Также мы планируем ввести экскурсии для незрячих и слабовидящих гостей, которые будут сопровождаться тифлокомментированием.", - отмечает Варвара Мельникова.

Представители мультимедийных платформ тоже делают свои сервисы более доступными для незрячих. Так компания "МегаФон" презентовала на конференции сервис доступных художественных фильмов снабженных тифлокомментарием на платформе "МегаФон ТВ".

"Для нас важно, чтобы все посетители "МегаФон ТВ" имели равные возможности для использования нашего сервиса, поэтому, при поддержке программы "Особый взгляд" фонда "Искусство, наука и спорт", мы создали общедоступную линейку фильмов с тифлокомментированием. Наш проект - это яркий пример того, как технологии помогают людям устранять барьеры и открывать для себя новые знания", - комментирует Ольга Туровская, директор направления "Видео" МегаЛабс.

Директор по контенту Триколора Арсен Хомутов презентовал проект "Час равных возможностей на TiJi", который реализуется совместно со студией Animaccord и телеканалом TiJi. Компания откроет бесплатный доступ к библиотеке контента с аудиосдискрипцией на сайте kino.tricolor.tv и в приложении "Триколор Кино и ТВ" для мобильных устройств и Smart TV.

"Ранее я был не очень погружен в специфику тифлокомментирования. Но после подготовки к конференции понял, что дети с проблемами по зрению, которые смотрят мультфильмы вместе с родителями, не отдыхают - они работают. И существуют правила и рекомендации для родителей, которые говорят, как лучше объяснить ребенку то, что происходит на экране. У нас нет каналов, которые бы поддерживали формат тифлокомментирования. А их наличие, тем временем, дало бы возможность всей семье отдыхать и наслаждаться процессом. Нужно с этим работать, и я призываю коллег с телеканалов сильнее и быстрее вливаться в работу", - поделился Арсен и добавил, что Триколор готов полноценно включаться в этот процесс и снабжать тифлокомментированием не только мультфильмы, но и программы, фильмы и сериалы.

Ольга Чепель, старший медиаменеджер в проекте "Маша и Медведь" в ходе конференции рассказала, что для незрячих детей и их семей будут доступны ранее озвученные три мультсериала: "Маша и Медведь", "Пиратка и Капитан", "Эрнест и Селестина", - а также, специально для оператора, телеканал TiJi эксклюзивно подготовит аудиокомментарии ко второму сезону популярного мультфильма "Октонавты".

В завершении пресс-конференции выступил сам автор российской концепции тифлокомментирования генеральный директор Института "Реакомп" Сергей Ваньшин. Он рассказал, что вместе с женой Ольгой вот уже 19 лет они работают в этом направлении. Сначала супруги сталкивались с большим количеством препятствий и непонимания. Но сейчас появились надежды на принятие концепции на государственном уровне. И все благодаря поддержке благотворительного Фонда Алишера Усманова "Искусство, наука и спорт".

"Мы первые в мире разработали программу для обучения профессиональных тифлокомментаторов и как раз десять лет назад выпустили первую группу профессиональных тифлокомментаторов. Сейчас мы уже ведем обучение с лингвистическим университетом. А в следующем году выпустим первую группу уже не просто с удостоверениями, а с полноценными дипломами. Они также свободно владеют немецким языком. В 2022 году там же начнем обучать группу, владеющую английским языком. Все это откроет новые возможности для тифлокомментирования в том числе в кинематографе", - рассказал Сергей Ваньшин

Собранные на площадке ТАССа проекты очень разные и масштабные, во многом уникальные, но всех объединяет одно - концепция тифлокомментирования, разработанная Сергеем и Ольгой Ваньшиными. По своему значению услуга тифлокомментирования идентична сурдопереводу. Она помогает инвалидам по зрению преодолевать информационные барьеры. До недавнего времени тифлокомментирование было практически недоступно в социокультурной сфере нашей страны.

Благотворительный фонд Алишера Усманова "Искусство, наука и спорт" в рамках программы "Особый взгляд" занимается комплексным развитием инклюзии и доступной среды для незрячих людей в области культуры с 2013 года. Активно поддерживает инициативы и развитие института тифлокомментирования в нашей стране. Благодаря поддержке фонда в театрах начали показывать спектакли с тифлокомментированием. Программа "Особый взгляд" фонда "Искусство, наука и спорт" является единственной благотворительной программой, которая предлагает людям с инвалидностью по зрению актуальные сервисные решения для самореализации, развития и интеграции в общество.

Пресс-конференция, посвящённая десятилетию концепции тифлокомментирования, призвана не только показать лучшие практики в этой сфере, но и презентовать ряд уникальных проектов программы "Особый взгляд" фонда "Искусство, наука и спорт" совместно с ведущими учреждениями культуры Москвы и институтом "РЕАКОМП".