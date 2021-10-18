ММК прошел проверку по стандарту альянса Renault-Nissan-Mitsubishi

ТАСС, 18 октября. На Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК) успешно прошел аудит системы менеджмента качества (СМК) на соответствие требованиям стандарта ASES - единой системы оценки поставщиков альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Об этом сообщили в понедельник в управлении информации и общественных связей ПАО "ММК".

"Стандарт ASES (Alliance Supplier Evaluation Standard) - это инструмент для оценки системы качества компании-поставщика и ее внедрения на производстве на предмет соответствия ожиданиям альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Все автопроизводители, относящиеся к альянсу, имеют доступ к этой системе оценки. С 2010 года с ней работает также и АВТОВАЗ", - сказано в сообщении.

При аудите на соответствие стандарту ASES проходит оценка СМК и производственной линии поставщика (индикатор процесса), а также количества рекламаций (оценка текущих результатов). Результатом оценки становится присвоение итогового ранга. В ходе нынешнего аудита в течение трех дней была проведена проверка всех основных показателей функционирования системы производства продукции в ПАО "ММК", начиная от поступления заявки на продукцию и заканчивая работой с поставщиками. "По результатам аудита получена итоговая оценка "ранг B", что является подтверждением высокого уровня управления системой качества и позволит продукции ПАО "ММК" претендовать на участие в новых проектах Альянса. Успешное прохождение аудита стало возможно благодаря слаженному взаимодействию всех подразделений комбината при формировании и соблюдении процедур системы менеджмента качества", - сообщили в управлении.

Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi является основным потребителем металлопроката автомобильного сортамента, производимого ПАО "ММК". Для комбината работа с предприятиями автомобильной промышленности - одно из приоритетных направлений производственной и сбытовой деятельности. Компания последовательно реализует стратегическую инициативу "Поставщик № 1 для самых требовательных клиентов автомобильной промышленности на внутреннем рынке", в рамках которой на протяжении многих лет развивает производство автолиста, обеспечивая качественную альтернативу импорту. В настоящее время ПАО "ММК" - ведущий поставщик металлопродукции из черных металлов для автозаводов и смежных предприятий. Доля компании в общем объеме металлопроката, поставляемого в адрес автозаводов в России, составляет около 50%. Ключевое значение придается вопросам качества. Для уменьшения уровня несоответствий на ММК активно используется методология 8D, позволяющая развивать качество на основе анализа причин образования дефектов, выявленных в ходе взаимодействия непосредственно с потребителем металлопроката.