Международные эксперты выявили сильные стороны в производственных направлениях БАЭС

ТАСС, 18 октября. Команда экспертов Партнерской проверки ВАО АЭС, с 1 по 15 октября работавшая на Белоярской АЭС, выявила пять сильных сторон в производственных направлениях, которые могут быть полезны другим атомным станциям, а также определила области для улучшения и внесла предложения по дальнейшему совершению деятельности. Об этом сообщили в понедельник в управлении информации и общественных связей Белоярской АЭС.

"Сильные стороны, выявленные международными экспертами на Белоярской АЭС, относятся к областям эксплуатации, технического обслуживания и ремонта, инженерно-технического обеспечения и противопожарной защиты", - сказано в сообщении.

В управлении добавили, что отдельно отмечены достижения Белоярской АЭС в сфере культуры безопасности: эксперты обратили внимание на сложившуюся в трудовом коллективе рабочую обстановку взаимного уважения и ответственное отношение руководства к вопросам безопасности. "Еще им понравилось состояние оборудования и помещений, качество информирования работников по культуре безопасности, а также то, что персонал Белоярской АЭС гордится достижениями своего предприятия и заинтересован в результатах его работы", - сообщили в управлении.