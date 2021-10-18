Международные эксперты выявили сильные стороны в производственных направлениях БАЭС

ТАСС, 18 октября. Команда экспертов Партнерской проверки ВАО АЭС, с 1 по 15 октября работавшая на Белоярской АЭС, выявила пять сильных сторон в производственных направлениях, которые могут быть полезны другим атомным станциям, а также определила области для улучшения и внесла предложения по дальнейшему совершению деятельности. Об этом сообщили в понедельник в управлении информации и общественных связей Белоярской АЭС.
"Сильные стороны, выявленные международными экспертами на Белоярской АЭС, относятся к областям эксплуатации, технического обслуживания и ремонта, инженерно-технического обеспечения и противопожарной защиты", - сказано в сообщении.
В управлении добавили, что отдельно отмечены достижения Белоярской АЭС в сфере культуры безопасности: эксперты обратили внимание на сложившуюся в трудовом коллективе рабочую обстановку взаимного уважения и ответственное отношение руководства к вопросам безопасности. "Еще им понравилось состояние оборудования и помещений, качество информирования работников по культуре безопасности, а также то, что персонал Белоярской АЭС гордится достижениями своего предприятия и заинтересован в результатах его работы", - сообщили в управлении.
"Совершенствование производственной деятельности - это путь без остановки. Остановился - значит, отстал. Быть проактивным - значит, действовать на опережение. Наша Партнерская проверка заложила очередной кирпичик в дальнейшем совершенствовании работы Белоярской АЭС", - приводят в управлении слова руководителя команды экспертов, представителя Московского центра ВАО АЭС Сергея Шишкина.
"Партнерская проверка - наиболее хороший инструмент из всех проверок АЭС. Потому что другие проверки проводятся по нормативным документам, и только она - по лучшим мировым практикам. А сравнение с лучшими мировыми практиками очень полезно: оно дает толчок для дальнейшего совершенствования работы атомной станции", - подчеркнул директор Белоярской АЭС Иван Сидоров.
Команда экспертов ВАО АЭС вручила директору БАЭС памятный знак о прошедшей Партнерской проверке.
Об АЭС
Белоярская АЭС (входит в госкорпорацию "Росатом") - первенец большой ядерной энергетики СССР. Единственная в России атомная станция с энергоблоками разных типов. Начала работать в апреле 1964 года. Ее первые энергоблоки с реакторами на тепловых нейтронах АМБ-100 и АМБ-200 были окончательно остановлены в связи с выработкой ресурса. В эксплуатации находятся два энергоблока: №3 с реактором БН-600 (с 1980 года) и №4 с реактором БН-800 (с 2015 года). Это крупнейшие в мире энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах, их суммарная установленная мощность 1485 МВт составляет около 16% от установленной мощности всех электростанций Свердловской энергосистемы.