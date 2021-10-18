Наталия Фиголь: молодежь готова жить в Арктике, если видит возможности самореализации

ТАСС, 18 октября. Заинтересовать и привлечь молодежь к работе в Арктике - одна из важных современных задач, при этом эпизодическими и фрагментарными мерами этот вопрос не решить. О ямальском опыте закрепления молодежи в Российской Арктике рассказала заместитель председателя Законодательного собрания Ямала Наталия Фиголь в своем докладе на диалоговой площадке III Евразийского женского форума, который прошел в Санкт-Петербурге.
По словам парламентария, сегодня для молодых людей принципиально важными являются возможность карьерного роста, безопасность жизни, участие в общественной жизни и культурный досуг. "Молодые люди готовы остаться жить в родных арктических городах, если они видят возможности для самореализации и творчества не меньше, чем на Большой земле. В регионе многое делается для того, чтобы молодое поколение видело для себя перспективы и принимало активное участие в строительстве стабильного и прогрессивного нового мира Арктики", - отметила зампред парламента Ямала.
Ямал - один из самых "молодых" регионов РФ
Сегодня на Ямале проживает 547 тыс. человек, при этом регион занимает лидирующую строчку в топе самых "молодых" регионов страны: треть его населения - молодежь в возрасте от 14 до 35 лет, средний возраст ямальцев составляет 34 года. Регион входит в немногочисленную группу субъектов России с постоянным положительным приростом населения, рассказала парламентарий.
Со ссылкой на данные социологических исследований Наталия Фиголь отметила, что главными факторами убыли молодежи является образовательная миграция, неразвитость инфраструктуры и сферы услуг. "На Ямале многое делается для того, чтобы создать необходимые условия для молодого поколения и таким образом заинтересовать молодежь оставаться работать в Арктике. В сравнении с российскими регионами на Ямале процент молодежной миграции невелик, однако количество молодых людей в возрасте 25-29 лет сокращается как в городах, так и районах. Это стало определенным вызовом для округа", - сказала она.
За последние 10 лет на Ямале введено 45 мер дополнительной региональной соцподдержки, адресатами которой стали семьи с детьми и молодежь. С 1 января 2021 года в регионе изменился принцип накопления северного коэффициента для работников бюджетной сферы: максимальную надбавку в 80% с первого дня работы получают врачи, учителя, воспитатели и спортивные тренеры.
Вглубь проблемы
Но даже существующие гарантии - ранний выход на пенсию, продолжительный отпуск и даже достаточно высокий уровень зарплат с северными коэффициентами уже не решают проблему.
"Важным условием для работы в Арктике молодые люди считают наличие программ социальной ответственности компаний. Недостаточно, например, чтобы оплатили проезд к месту отдыха, а обеспечили бы путевку на средиземноморское побережье. И такие социальные пакеты отдельные компании предлагают. Одним из условий кадровой политики корпораций становится, например, требование обязательной отработки в Арктике для продвижения по карьерной лестнице", - отмечает Наталия Фиголь, добавляя, что, вместе с тем, предпринимаемые государством и бизнесом меры в лучшем случае позволяют стабилизировать, но не переломить ситуацию.
Председатель Законодательного Собрания Ямала Сергей Ямкин считает, что одним из выходов из складывающейся в целом по России негативной тенденции может стать ямальский опыт. В городах и селах Ямала формируется комфортная среда, строятся объекты социальной сферы, инженерной, транспортной инфраструктуры, развивается сфера услуг. Новым высокотехнологичным оборудованием комплектуются учреждения образования и здравоохранения, открываются арт-резиденции. В регионе создана система подготовки молодежи к проектной деятельности и получению грантовой поддержки для реализации своих идей.
"При органах госвласти вот уже несколько лет успешно работают Молодежный Парламент и Молодежное Правительство. Реализуются проекты по выявлению и поддержке наиболее талантливой и активной молодежи. Стартовал проект "Ориентир: Ямал", направленный на возвращение выпускников-медалистов ямальских школ, получающих высшее образование за пределами автономного округа. Есть и уникальные региональные преференции - это депутатские и губернаторские стипендии за достижения в учебе и творчестве. Например, гранты за победы во Всероссийских олимпиадах составляют 100 тысяч рублей, для медалистов округ предоставляет персонального карьерного консультанта, который поможет найти место для прохождения практики и подобрать рабочее место. На Ямале региональный материнский капитал на третьего и последующих детей составляет 500 тысяч рублей. Летом этого года принят, на мой взгляд, уникальный региональный закон о "чумовом капитале", который поддерживает молодые семьи кочевников", - рассказал Ямкин.
Поддержка семей
"В России последовательно создаются все условия для того, чтобы женщина после рождения ребенка могла в любой момент начать или возобновить свою профессиональную карьеру, состояться, добиться роста в том деле, которое ей по душе", - сказал на III Евразийском женском форуме президент РФ Владимир Путин.
Российские власти, напомнил он, в последние несколько лет серьезно перестроили систему выплат для семей с детьми и намерены сделать так, чтобы "понятная, удобная для людей, целостная линейка социальных мер сопровождала семью до момента окончания ребенком школы". Кроме того, повышается доступность мест в яслях и детских садах, работают программы профессиональной подготовки, которую можно проходить в декретном отпуске, а социальные выплаты распространяются не только на семьи, но и беременных женщин, и одиноких родителей, "а в большинстве случаев - что греха таить - это, как правило, женщины, мамы", - добавил президент.
"Цифра" как стабилизатор
Особая роль в жизни молодежи отводится интернету. "По оценкам Минцифры, округ демонстрирует высокий уровень цифровой зрелости. Ямал с показателем 91,9% занимает первое место в стране по проникновению широкополосного доступа к интернету, в целом интернет используют 98,4% населения ЯНАО. Качественная связь и системы дистанционного мониторинга на всей территории, включая труднодоступные и отдаленные местности, позволяет в том числе обеспечивать высокий уровень безопасности", - говорит Наталия Фиголь, добавляя, что 82% ямальцев используют интернет для получения государственных и муниципальных услуг, а там, где сеть не может покрыть огромные пространства Ямала, потребность кочевников в коммуникации с миром обеспечивают 235 станций спутниковой связи.
Площадка международного сотрудничества
Ямал является традиционной площадкой международного сотрудничества и обмена опытом. На протяжении 17 лет регион сотрудничает с ООН по вопросам коренных малочисленных народов Севера (КМНС) и поддержке талантливой молодежи. Ежегодно в округе проводятся мероприятия международного уровня - форумы, научно-практические конференции, в том числе по вопросам экологии и климата Арктики.
"Первый форум молодых лидеров стран Арктического Совета пройдет в начале декабря 2021 года в Салехарде, участие в нем примут 100 молодых активистов, предпринимателей, волонтеров и студентов от 18 до 35 лет из России, Дании, Исландии, Канады, Норвегии, США, Финляндии, Швеции", - рассказал спикер ямальского парламента Сергей Ямкин.
Кроме того, сборная Ямала - постоянный участник Арктических зимних игр, и в 2026 году Ямал готовится принять эти международные соревнования на своей территории.
Ямал находится в общероссийском и глобальном тренде по целому ряду направлений, объединяя регионы, страны и народы. В международную повестку интегрированы и экологические вопросы, решаемые в регионе - так, экологические десанты на островах Белый и Вилькицкого давно стали успешными международными проектами.
Экологическая повестка
На пленарном заседании Евразийского женского форума председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, в частности, отметила, что экологическая повестка зачастую становится инструментом конфронтации. "Все острее встают вопросы защиты окружающей среды. И, к сожалению, зачастую политика здесь побеждает науку, а экологическая повестка, которая должна объединять народы, нередко используется как инструмент конфронтации", - сказала спикер Совфеда. По ее мнению, все чаще международное право подменяется некими "правилами", а в международных отношениях продолжается использование двойных стандартов и попытки насаждение в суверенных государствах чуждых им моделей развития.
О Евразийском женском форуме
Третий Евразийский женский форум в 2021 прошел с 13 по 15 октября в Санкт-Петербурге. В его работе приняли участие женщины-парламентарии, представители исполнительных органов власти, международных организаций, глобальных корпораций, деловых кругов, научного сообщества, общественных организаций и благотворительных проектов, авторитетные деятели международного женского движения.
В программе форума были представлены пленарные заседания, стратегические и тематические обсуждения, дискуссионные площадки, посвященные миссии женщин в формировании новой повестки мира и доверия, здорового общества, в сохранении планеты, в социальных преобразованиях, в цифровизации и развитии экономики. Форум открыла пленарная сессия, на котором выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и более 20 спикеров из разных стран и отраслей.
Организаторы Евразийского женского форума - Совет Федерации и Межпарламентская ассамблея государств - участников Содружества Независимых Государств. Оператор форума - Фонд Росконгресс.