Наталия Фиголь: молодежь готова жить в Арктике, если видит возможности самореализации

ТАСС, 18 октября. Заинтересовать и привлечь молодежь к работе в Арктике - одна из важных современных задач, при этом эпизодическими и фрагментарными мерами этот вопрос не решить. О ямальском опыте закрепления молодежи в Российской Арктике рассказала заместитель председателя Законодательного собрания Ямала Наталия Фиголь в своем докладе на диалоговой площадке III Евразийского женского форума, который прошел в Санкт-Петербурге.

По словам парламентария, сегодня для молодых людей принципиально важными являются возможность карьерного роста, безопасность жизни, участие в общественной жизни и культурный досуг. "Молодые люди готовы остаться жить в родных арктических городах, если они видят возможности для самореализации и творчества не меньше, чем на Большой земле. В регионе многое делается для того, чтобы молодое поколение видело для себя перспективы и принимало активное участие в строительстве стабильного и прогрессивного нового мира Арктики", - отметила зампред парламента Ямала.

Ямал - один из самых "молодых" регионов РФ

Сегодня на Ямале проживает 547 тыс. человек, при этом регион занимает лидирующую строчку в топе самых "молодых" регионов страны: треть его населения - молодежь в возрасте от 14 до 35 лет, средний возраст ямальцев составляет 34 года. Регион входит в немногочисленную группу субъектов России с постоянным положительным приростом населения, рассказала парламентарий.

Со ссылкой на данные социологических исследований Наталия Фиголь отметила, что главными факторами убыли молодежи является образовательная миграция, неразвитость инфраструктуры и сферы услуг. "На Ямале многое делается для того, чтобы создать необходимые условия для молодого поколения и таким образом заинтересовать молодежь оставаться работать в Арктике. В сравнении с российскими регионами на Ямале процент молодежной миграции невелик, однако количество молодых людей в возрасте 25-29 лет сокращается как в городах, так и районах. Это стало определенным вызовом для округа", - сказала она.

За последние 10 лет на Ямале введено 45 мер дополнительной региональной соцподдержки, адресатами которой стали семьи с детьми и молодежь. С 1 января 2021 года в регионе изменился принцип накопления северного коэффициента для работников бюджетной сферы: максимальную надбавку в 80% с первого дня работы получают врачи, учителя, воспитатели и спортивные тренеры.

Вглубь проблемы

Но даже существующие гарантии - ранний выход на пенсию, продолжительный отпуск и даже достаточно высокий уровень зарплат с северными коэффициентами уже не решают проблему.

"Важным условием для работы в Арктике молодые люди считают наличие программ социальной ответственности компаний. Недостаточно, например, чтобы оплатили проезд к месту отдыха, а обеспечили бы путевку на средиземноморское побережье. И такие социальные пакеты отдельные компании предлагают. Одним из условий кадровой политики корпораций становится, например, требование обязательной отработки в Арктике для продвижения по карьерной лестнице", - отмечает Наталия Фиголь, добавляя, что, вместе с тем, предпринимаемые государством и бизнесом меры в лучшем случае позволяют стабилизировать, но не переломить ситуацию.

Председатель Законодательного Собрания Ямала Сергей Ямкин считает, что одним из выходов из складывающейся в целом по России негативной тенденции может стать ямальский опыт. В городах и селах Ямала формируется комфортная среда, строятся объекты социальной сферы, инженерной, транспортной инфраструктуры, развивается сфера услуг. Новым высокотехнологичным оборудованием комплектуются учреждения образования и здравоохранения, открываются арт-резиденции. В регионе создана система подготовки молодежи к проектной деятельности и получению грантовой поддержки для реализации своих идей.